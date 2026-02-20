オーディオテクニカは、スクエアデザイン「SQ」シリーズの新モデルとなる完全ワイヤレスイヤホン「ATH-SQ1TW2NC」を2026年2月27日（金）に発売します。価格はオープンプライスで、公式オンラインストアでの販売価格は1万2980円（税込）。

「ATH-SQ1TW2NC」

記事のポイント オシャレなスクエアデザインの完全ワイヤレスイヤホンに、周囲の騒音を打ち消すノイズキャンセリング機能が追加され、使い勝手が向上。さらに、複数の機能を登録してワンタッチで呼び出せる「ショートカット機能」を新たに搭載し、集中したいときなどにより便利に使えるように進化しています。

「ATH-SQ1TW2NC」は、個性的なスクエアフォルムのデザインと豊富なカラーバリエーションが特徴の「SQ」シリーズに、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を搭載した新モデル。

「ATH-SQ1TW2NC」（ホワイトキャメル）

気分や使用シーンに合わせて切り替えられる「ショートカット機能」を新たに採用しており、ノイズキャンセリングなどのアンビエンスコントロール、自然のサウンドなどが聴けるサウンドスケープや、自分だけに音を知らせるプライベートタイマーの機能を自由に組み合わせてショートカットとして作成しておき、ワンタッチで使用できます。

例として、勉強や仕事の際は「ノイズキャンセリング＋波の音（Ocean）＋プライベートタイマー」で、雑音を遮断しながら自然音に包まれて集中力を高めるといったように、ユーザー自身が作りたい環境を“音で整える”新しい使い方を提案しています。

カラバリは、従来から人気のカフェラテやフォレストグリーンに加え、新色ホワイトキャメルが追加され、全6色展開となります。

人気声優によるプロモーションを実施

発売を記念して、同社の公式YouTubeチャンネルにて、人気声優6名（早見沙織さん、雨宮天さん、木村良平さん、小林千晃さん、土岐隼一さん、下野紘さん）がイヤホンを演じるプロモーション動画「Always you, Always colorful.」が2月27日（金）から順次公開されます。

また、スペシャル企画として、雨宮天さん／木村良平さんの2名によるオリジナル音声ガイダンスを専用アプリ「Connect」にて期間限定で無料配信予定。詳細は同社のホームページにて公開されます。

配信期間：4月17日（金）10:00〜8月18日（火）16:59まで予定

オーディオテクニカ 「ATH-SQ1TW2NC」 発売日：2026年2月27日 オープンプライス

