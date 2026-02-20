中島歩＆草川拓弥、『俺たちバッドバーバーズ』で魅惑のバディ体現 初対面での意外な印象を告白
中島歩と草川拓弥がW主演を務める『俺たちバッドバーバーズ』（テレ東系／毎週金曜24時42分）が、その中毒性のある世界観で話題を集めている。今回初共演でバディ役を演じる中島と草川にインタビューを敢行。作品の魅力やお互いの印象などを、作中の雰囲気そのままに語ってもらった。
【写真】中島歩＆草川拓弥、仲良しすぎる！撮りおろしショット
◆初共演の2人 第一印象は「怖かった（笑）」（草川）
本作は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京が『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“。
田舎町にひっそりとたたずむレトロな雰囲気の月白理容室。一見、普通の理容室だが、店主の月白司（草川）には裏の顔があった。表の顔は理容師、裏の顔は客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。300万で依頼人の乱れた人生を整え、髪を切るのが仕事。ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩（中島）と店主の月白司が、絶えずケンカをしながらも一緒にご飯を食べ生活を共にし、不器用ながらもさまざまな依頼を引き受けていく。
――今回が初共演のお二人ですが、第一印象と、その後撮影を重ねての印象の変化を教えてください。
草川：読み合わせが初対面だったのですが、怖かったです（笑）。キャラクターの設定のお話はもちろん、作品の構成や2人の関係性というものを熱く語ってくださいました。それがすごくうれしかったと同時にプレッシャーにもなりましたし、現場に入る前にそう熱く語る方を過去に見てこなかったので、怖いと（笑）。
今は中島さんがどう思われているかわからないですが、僕はボケとツッコミにうまくなってきたのかなと思っています。怒られたらどうしようと思いながらツッコんでいます（笑）。
中島：怒らないですよ（笑）。
草川：優しい方なので、すごく広い心で受け取ってくださるなといつも思っています。
――中島さんはいかがですか？
中島：ちょっと言い訳をすると、やっぱり作品を面白くしたかったので、草川くんからもアイデアが出たらいいなという思いでいろいろ言ったりしていたんですけど、でも結果怖がられちゃった。
どんな人かわからないまま本読みが始まって、近い距離で座っていたのであまり顔も見れなかったですけど、「人形みたいな人だな」と思いました。とにかく真面目だったので、しっかりこの作品に向き合ってくれる方だろうなとも感じたのですが、その通りでしたね。
現場で衣装を着ているのを見た時には、僕と草川くんは全然違う見た目だし、2人が並んだ時にいい見栄えになるなとも思いました。
僕は結構自由にやりたいほうでふざけちゃったりしてるんですけど、2人でふざけちゃうと寒くなっちゃうから、しっかり手綱を引いてくださっているなと感じています。
――撮影以外でもボケとツッコミの会話が繰り広げられたり？
草川：撮影がないところだと…。
中島：そんなに繰り広がってないです。
草川：中島さんの日暮になるスイッチがすごいんですよ。今は落ち着かれてますけど、人が変わったように。
中島：怖いよね。
草川：今日もコメントを撮っていて、久しぶりに日暮の声を出したらしく、もう早くも枯れそうらしいです（笑）。それくらいの熱量を持ってやられていたので、逆にカメラが回ってない時は充電してるような感じでした。
中島：真夏の撮影だったので暑くて具合が悪かったんです（笑）。
◆「みんなでアイデアを持ち寄って芝居を作っていくことが面白かった」（中島）
――本格的なアクションも見どころですが、撮影で大変だったことや楽しかったことはどんなことでしょうか？
中島：バトルシーンは、屋上で逃げ場がないみたいなところもあったから特に大変でしたよね。
草川：どこも日陰がなかったですし、しかも床が白かったので照り返しも強かったですし。
お借りした理容室も室内なのでエアコンがあって安心だなと思ったら、そこも人の出入りが多かったから暑くて。やっぱり大変だったのは暑さでしたね。
中島：楽しかったのは、撮影の前に段取りというか芝居を作ってくんですけど、そこかな。みんなでいろいろアイデアを持ち寄って、というのが面白かったですね。
草川：中島さんがもっとこうしよう、ああしようというのをすごくおっしゃってくださって。僕もそれに乗って、じゃあ、そう来た時に何ができるかな？というのを考えながら作品を作っていきました。すごくやりやすい環境でお芝居できた印象があります。
――それは座長として意識されたことだったのでしょうか？
中島：座長としてというよりも、作品を面白くしたいというのと、やっぱりどの部署からもいろいろアイデアが出るようになればいいなと思って。そういうその場で思いつくことで台本を何倍にも膨らませられると思うんですよね。
――完成された作品を見られての感想はいかがですか？
草川：いい意味で大丈夫かな？って（笑）。この時間にこんなカロリーの高いものをお届けして。
中島：眠れなくなっちゃう。
草川：金曜日でよかったなって感じですよね。これはなんだ？となって、多分一回咀嚼する時間が皆さんあると思います。このバディもそうですけど、他のキャラクターも個性やクセが強くて普通な人がいないのに、それがうまくまとまってるのが不思議で仕方がない（笑）。
中島：思っていた以上に面白くなっていて、何度も見ちゃうほどなのでぜひ流行ってほしいです。
――本作の魅力はどんなところに感じていますか？
草川：訳のわからないドラマではあるんですけど、主に日暮が言っているセリフがすごくストレートなんですね。最近の時代にあまりない情熱を届けてくれるので、それを見てクスッとなって救われる人がいる気がしています。そういう、ただめちゃくちゃで面白いだけじゃないというのが、実は届けたいところでもあるし、受け取ってほしいところでもあります。
中島：お話もそうだし、キャラクターたちもとても遊び心にあふれているんです。ばかばかしさや自由さがあって、作品全体がのびのびしているところが魅力です。
――阪元監督の演出で特に印象的だったことはありますか？
草川：アクション監督のRioさんに言われたことにも通ずるんですけど、今回のアクションがちょっとキャラクター寄りというか、見せるアクションなので、月白ムーブがあったり、必殺技があったりというのを、伏線ではないですけど美容室での何気ないシーンや会話劇が始まる前にちょっとアクションの動きを入れたりしていて。そういう細かいアイデアが面白みがあって素敵だなと思いました。
――草川さんは、監督とは『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』について2度目のタッグですよね。
草川：阪元さんが書く世界観は、さっきも言った日暮の熱いセリフや月白の心のないセリフのやり取りもそうだし、コメディなんだけどどこか情熱が伝わるんですよね。あとは何よりテストや本番をモニター前で見ている阪元さんの満面の笑み。それが演じていて何よりも救われる瞬間だし、あなたがその顔でこう見てくれてるんだったら、もう怖いもんないなって思うような顔をしていて。
中島：それが一番の演出かも。そういう彼を喜ばせるためにやってるのかな、みたいな気になってくるのがね。
草川：阪元さんはなかなかこうストレートに言葉ではあまり伝えないタイプではあるのですが、段取りとかでも笑って一番楽しんでくださっているので、書かれた脚本がすごくいいものになっているんだろうなっていううれしさと、さらにやってやるぞ！という気持ちが芽生えてきますね。
――中島さんはいかがですか？
中島：台本でもうすでに演出されてるとも言えますよね。台本からいろいろ演技について考えるし。
あと僕が結構ズケズケ言うから、阪元さんは僕より年下なので遠慮していたら嫌だなと思って「『これはいらない』『これは言ってください』とちゃんと言ってね」って言ったんです。そうしたら「いいんですか？」って言われて（笑）。やっぱり気を遣ってんだなと思いました。
草川：監督が「もうそれはやめてください！」って言ってたのも僕は見ているので、大丈夫だと思います（笑）。
◆300万円で人生を整えるなら？
――今回報酬300万円で人生を整えてくれるという設定がありますが、お二人は300万円で人生を整えようと思ったら、どんな使い道を選ばれますか？
中島：なんだろうな…。300万円じゃ主演映画も作れないし…。腰痛を治したいですね。あとはエステとか。
草川：僕はやっぱりサッカーが好きなので海外に行きたいですよね。現地で観戦して熱を感じたいです。それでリフレッシュしたい。
――今回“バーバー”ということで、実際に髪を切るシーンもありましたが、撮影してみていかがでしたか？
中島：普段の生活で人の髪を触わるとかしないですから。怖いって感じです。なんか傷つけちゃったりしたらどうしようとか。自分の中で人にはあまり触れるもんじゃないっていうような倫理があったので、ドキドキしました。
草川：手元のカットもありましたし、髪をカットしながらセリフを喋ったりしていたので、考えることがいつも以上に多かったシーンではありましたね。本当に切っているので、NGを出してしまうとその部分はどんどん短くなっていってしまうという緊張感もありましたけど、初めての経験だったので楽しかったです。
――今回の中島さんのヘアスタイルはかなり印象的ですが、今後チャレンジしてみたい髪型はありますか？
中島：僕、髪を染めたことがないんで、染めてみたいかもしれない。あとは、パーマとかかけてみたいかな。アフロヘアにしてみたい。
――アフロヘアも似合いそうです。
草川：今回の髪型が似合うんだから、どんな髪型でも似合いますよ！（笑）
僕はずっと言ってるんですけど、坊主にしたいですね。子どものころにもしたことがなくて。楽だと思うんですよね。なので、時代劇や戦時中の作品など、お待ちしております！（笑）
（取材・文：近藤ユウヒ 写真：高野広美）
ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』は、テレ東系にて毎週金曜24時42分放送。※2月20日放送の第7話は、24時47分より放送
【写真】中島歩＆草川拓弥、仲良しすぎる！撮りおろしショット
◆初共演の2人 第一印象は「怖かった（笑）」（草川）
本作は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京が『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“。
――今回が初共演のお二人ですが、第一印象と、その後撮影を重ねての印象の変化を教えてください。
草川：読み合わせが初対面だったのですが、怖かったです（笑）。キャラクターの設定のお話はもちろん、作品の構成や2人の関係性というものを熱く語ってくださいました。それがすごくうれしかったと同時にプレッシャーにもなりましたし、現場に入る前にそう熱く語る方を過去に見てこなかったので、怖いと（笑）。
今は中島さんがどう思われているかわからないですが、僕はボケとツッコミにうまくなってきたのかなと思っています。怒られたらどうしようと思いながらツッコんでいます（笑）。
中島：怒らないですよ（笑）。
草川：優しい方なので、すごく広い心で受け取ってくださるなといつも思っています。
――中島さんはいかがですか？
中島：ちょっと言い訳をすると、やっぱり作品を面白くしたかったので、草川くんからもアイデアが出たらいいなという思いでいろいろ言ったりしていたんですけど、でも結果怖がられちゃった。
どんな人かわからないまま本読みが始まって、近い距離で座っていたのであまり顔も見れなかったですけど、「人形みたいな人だな」と思いました。とにかく真面目だったので、しっかりこの作品に向き合ってくれる方だろうなとも感じたのですが、その通りでしたね。
現場で衣装を着ているのを見た時には、僕と草川くんは全然違う見た目だし、2人が並んだ時にいい見栄えになるなとも思いました。
僕は結構自由にやりたいほうでふざけちゃったりしてるんですけど、2人でふざけちゃうと寒くなっちゃうから、しっかり手綱を引いてくださっているなと感じています。
――撮影以外でもボケとツッコミの会話が繰り広げられたり？
草川：撮影がないところだと…。
中島：そんなに繰り広がってないです。
草川：中島さんの日暮になるスイッチがすごいんですよ。今は落ち着かれてますけど、人が変わったように。
中島：怖いよね。
草川：今日もコメントを撮っていて、久しぶりに日暮の声を出したらしく、もう早くも枯れそうらしいです（笑）。それくらいの熱量を持ってやられていたので、逆にカメラが回ってない時は充電してるような感じでした。
中島：真夏の撮影だったので暑くて具合が悪かったんです（笑）。
◆「みんなでアイデアを持ち寄って芝居を作っていくことが面白かった」（中島）
――本格的なアクションも見どころですが、撮影で大変だったことや楽しかったことはどんなことでしょうか？
中島：バトルシーンは、屋上で逃げ場がないみたいなところもあったから特に大変でしたよね。
草川：どこも日陰がなかったですし、しかも床が白かったので照り返しも強かったですし。
お借りした理容室も室内なのでエアコンがあって安心だなと思ったら、そこも人の出入りが多かったから暑くて。やっぱり大変だったのは暑さでしたね。
中島：楽しかったのは、撮影の前に段取りというか芝居を作ってくんですけど、そこかな。みんなでいろいろアイデアを持ち寄って、というのが面白かったですね。
草川：中島さんがもっとこうしよう、ああしようというのをすごくおっしゃってくださって。僕もそれに乗って、じゃあ、そう来た時に何ができるかな？というのを考えながら作品を作っていきました。すごくやりやすい環境でお芝居できた印象があります。
――それは座長として意識されたことだったのでしょうか？
中島：座長としてというよりも、作品を面白くしたいというのと、やっぱりどの部署からもいろいろアイデアが出るようになればいいなと思って。そういうその場で思いつくことで台本を何倍にも膨らませられると思うんですよね。
――完成された作品を見られての感想はいかがですか？
草川：いい意味で大丈夫かな？って（笑）。この時間にこんなカロリーの高いものをお届けして。
中島：眠れなくなっちゃう。
草川：金曜日でよかったなって感じですよね。これはなんだ？となって、多分一回咀嚼する時間が皆さんあると思います。このバディもそうですけど、他のキャラクターも個性やクセが強くて普通な人がいないのに、それがうまくまとまってるのが不思議で仕方がない（笑）。
中島：思っていた以上に面白くなっていて、何度も見ちゃうほどなのでぜひ流行ってほしいです。
――本作の魅力はどんなところに感じていますか？
草川：訳のわからないドラマではあるんですけど、主に日暮が言っているセリフがすごくストレートなんですね。最近の時代にあまりない情熱を届けてくれるので、それを見てクスッとなって救われる人がいる気がしています。そういう、ただめちゃくちゃで面白いだけじゃないというのが、実は届けたいところでもあるし、受け取ってほしいところでもあります。
中島：お話もそうだし、キャラクターたちもとても遊び心にあふれているんです。ばかばかしさや自由さがあって、作品全体がのびのびしているところが魅力です。
――阪元監督の演出で特に印象的だったことはありますか？
草川：アクション監督のRioさんに言われたことにも通ずるんですけど、今回のアクションがちょっとキャラクター寄りというか、見せるアクションなので、月白ムーブがあったり、必殺技があったりというのを、伏線ではないですけど美容室での何気ないシーンや会話劇が始まる前にちょっとアクションの動きを入れたりしていて。そういう細かいアイデアが面白みがあって素敵だなと思いました。
――草川さんは、監督とは『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』について2度目のタッグですよね。
草川：阪元さんが書く世界観は、さっきも言った日暮の熱いセリフや月白の心のないセリフのやり取りもそうだし、コメディなんだけどどこか情熱が伝わるんですよね。あとは何よりテストや本番をモニター前で見ている阪元さんの満面の笑み。それが演じていて何よりも救われる瞬間だし、あなたがその顔でこう見てくれてるんだったら、もう怖いもんないなって思うような顔をしていて。
中島：それが一番の演出かも。そういう彼を喜ばせるためにやってるのかな、みたいな気になってくるのがね。
草川：阪元さんはなかなかこうストレートに言葉ではあまり伝えないタイプではあるのですが、段取りとかでも笑って一番楽しんでくださっているので、書かれた脚本がすごくいいものになっているんだろうなっていううれしさと、さらにやってやるぞ！という気持ちが芽生えてきますね。
――中島さんはいかがですか？
中島：台本でもうすでに演出されてるとも言えますよね。台本からいろいろ演技について考えるし。
あと僕が結構ズケズケ言うから、阪元さんは僕より年下なので遠慮していたら嫌だなと思って「『これはいらない』『これは言ってください』とちゃんと言ってね」って言ったんです。そうしたら「いいんですか？」って言われて（笑）。やっぱり気を遣ってんだなと思いました。
草川：監督が「もうそれはやめてください！」って言ってたのも僕は見ているので、大丈夫だと思います（笑）。
◆300万円で人生を整えるなら？
――今回報酬300万円で人生を整えてくれるという設定がありますが、お二人は300万円で人生を整えようと思ったら、どんな使い道を選ばれますか？
中島：なんだろうな…。300万円じゃ主演映画も作れないし…。腰痛を治したいですね。あとはエステとか。
草川：僕はやっぱりサッカーが好きなので海外に行きたいですよね。現地で観戦して熱を感じたいです。それでリフレッシュしたい。
――今回“バーバー”ということで、実際に髪を切るシーンもありましたが、撮影してみていかがでしたか？
中島：普段の生活で人の髪を触わるとかしないですから。怖いって感じです。なんか傷つけちゃったりしたらどうしようとか。自分の中で人にはあまり触れるもんじゃないっていうような倫理があったので、ドキドキしました。
草川：手元のカットもありましたし、髪をカットしながらセリフを喋ったりしていたので、考えることがいつも以上に多かったシーンではありましたね。本当に切っているので、NGを出してしまうとその部分はどんどん短くなっていってしまうという緊張感もありましたけど、初めての経験だったので楽しかったです。
――今回の中島さんのヘアスタイルはかなり印象的ですが、今後チャレンジしてみたい髪型はありますか？
中島：僕、髪を染めたことがないんで、染めてみたいかもしれない。あとは、パーマとかかけてみたいかな。アフロヘアにしてみたい。
――アフロヘアも似合いそうです。
草川：今回の髪型が似合うんだから、どんな髪型でも似合いますよ！（笑）
僕はずっと言ってるんですけど、坊主にしたいですね。子どものころにもしたことがなくて。楽だと思うんですよね。なので、時代劇や戦時中の作品など、お待ちしております！（笑）
（取材・文：近藤ユウヒ 写真：高野広美）
ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』は、テレ東系にて毎週金曜24時42分放送。※2月20日放送の第7話は、24時47分より放送