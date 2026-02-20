韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』4.10公開 “母を失くした女子高生”と“完璧主義の先生”の心の交流描く
ソウルの芸術団を舞台に、“母を亡くした女子高生”と“完璧主義の先生”の共同生活による心の交流を描いた韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』が、4月10日より全国公開されることが決まった。併せてティザー予告が解禁となった。
【動画】『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』心温まるティザー予告
本作は韓国で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を受賞した。この部門は、4歳以上の子どもたちを対象に、子どもが主人公の映画や子どもを題材にした映画が集まる部門。実際に子どもたちが審査員を務め、その中から最優秀作品を選定する。ジェネレーション部門責任者セバスチャン・マーク氏は本作について「厳格さと規律、躍動感と止められない生命力、母娘関係、愛と喪失、野心、競争、連帯など、これらすべてが登場人物たちの複雑な感情の中で展開される。このような全ての要素において、私たちを魅了した」と称賛した。
主演を務めるのは、『ソウォン／願い』（2013)で主演ソル・ギョングの娘役として映画デビューを飾ったイ・レ。『新感染半島 ファイナル・ステージ』（2020）や『犬どろぼう完全計画』（2014）など、現在19歳にして数々の作品に出演し、実力派俳優たちとの共演を重ねている。本作では、不運な状況に置かれながらも自分の人生を前向きに捉える高校生イニョンを演じた。
そして、イニョンが所属するソウル国際芸術団の舞踊学科で“魔女”と呼ばれる完璧主義かつ冷徹な先生ソラ役には、『毒戦 BELIEVER』（2017）での狂気的な演技が話題となったベテラン俳優チン・ソヨン。独り身となった女子高生との共同生活によって変化していく心の機微を見事に表現した。
さらに、イニョンを陰ながら支える町の薬局で働く薬剤師ドンウクにはソン・ソック。イニョンが抱えた人には言えない傷を唯一見せられる人物として、常に“優しい言葉を処方”して作品に癒しを与えた。また、イニョンを敵対視している芸術団のエース・ナリにチョン・スビン。イニョンの唯一の友人ドユンをイ・ジョンハが演じる。
監督を務めるのは、ドラマ『恋愛体質〜30歳になれば大丈夫』や『私が死ぬ一週間前』などの演出で知られるキム・へヨン。本作が長編監督デビュー作となり、2025年青龍映画祭で新人監督賞を受賞した。長編2作目となる日本ドラマのリメーク映画『今夜、世界からこの恋が消えても』が昨年12月に韓国で劇場公開され、今後の活躍が期待される女性監督の一人だ。
キム・へヨン監督は本作について「日常の平凡な物語を心に響くように表現することを目標にしています。この映画がその始まりです」と語っている。
ティザー予告では、韓国舞踊の発表会でのステージ裏で生徒たちが慌ただしく準備している。そんな矢先、主人公イニョンの元に母の訃報が届き、彼女は泣き崩れてしまう。母子家庭で育ったイニョンは家までも失ってしまい、隠れて練習室で寝泊まりするようになる。それに気づいた芸術団の先生ソラは、不遇の中でも舞台に立つことが大好きな彼女を見かねて居候させることに。薬剤師ドンウクが投げかける言葉や仲間たちの笑顔に支えられ、ひとりぼっちのイニョンはどのように成長していくのか。そして、奇妙な共同生活の行方は―？
本作のムビチケオンラインは2月27日より販売される。
映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』は、4月10日より全国公開。
