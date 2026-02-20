『F1／エフワン』続編、ブラッド・ピットは続投する？ ルイス・ハミルトンは参加
ブラッド・ピット主演の大ヒット映画『F1（R）／エフワン』の続編が計画中であることが分かった。プロデューサーに名を連ねるF1ドライバーのルイス・ハミルトンやジェリー・ブラッカイマーは引き続き制作に携わる見込みだが、ブラッド・ピットらキャストの続投については明らかになっていない。
【写真】トム・クルーズ＆ブラッド・ピット、24年ぶり2ショット実現＆ハグ！ トムが『エフワン』プレミアに駆けつける
Peopleによると、現地時間2月10日に開催されたThe Hollywood Reporter誌主催のオスカー関連イベントにて、ブラッカイマーが「ストーリーに取り組んでいるところです。とても良いです」と明かし、続編の企画が進行中であることを示唆。「ルイス・ハミルトンと協議しています。彼にアイデアを提案し、意見をうかがっています」と語ったという。
『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・コシンスキー監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ本作は、F1（R）の全面バックアップのもと世界各国の本物のサーキットコースで撮影を行うなど、リアルな映像を実現。手に汗握るレースの数々とともに、ドライバーやピットクルーなど、F1界で生きる人々が織りなす人間ドラマも熱く描かれる。ブラッド作品史上最大のヒットを記録し、本年度のアカデミー賞では作品賞を含む4部門にノミネートされた。
本作でブラッドは、不遇の時代を経てF1の世界に舞い戻る天才レーサーのソニー・ヘイズを演じたが、続編への出演について、ブラッカイマーは「どうでしょう。まだお話しできる段階ではありません」と明言を避けている。
なおコシンスキー監督は昨年10月のインタビューで、「映画の反響を踏まえると、ソニー・ヘイズの次なる冒険を見てみたいし、観客も同じ気持ちだろう」とコメントし、続編に前向きな姿勢を見せていた。
