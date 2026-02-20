露崎春女が、デビュー30周年を記念したオールタイムベストアルバム『Soul Journey - 30th Anniversary』を4月22日（水）にリリースする。

1990年代にデビューし、日本におけるR&Bシーンの形成期を担ってきた露崎春女。本作は、メジャーデビュー以降の代表曲・重要曲を中心に選曲した、本人プロデュースによる2枚組作品となる。Lyrico名義での楽曲も含め、キャリア全体を俯瞰する内容で、全30曲を収録予定。

構成は時系列を意識したものとなっており、Disc1には2011年発表のアルバム『Now Playing』以降の楽曲を中心に収録。近年の作品群からセレクトし、現在の音楽性を提示する内容となっている。

一方Disc2には、デビュー期からLyrico名義を含むキャリア前半の楽曲を収録。1990年代以降の代表曲を網羅し、日本R&Bムーブメント黎明期の楽曲群をあらためて提示する。

また、本作には新曲2曲を収録予定。うち1曲は日本のR&Bシーン草創期から活動をともにしてきたプロデューサーT.Kura、ソングライター／ボーカリストmichicoとの再タッグによる楽曲「GLAMOROUS (feat.michico)」を収録する。90年代から現在に至るR&Bサウンドの系譜を意識しながら、現代的なプロダクションでアップデートされたサウンドが、現在進行形のR&Bとの接点を示す内容となっている。

30年のキャリアを総括すると同時に、新曲によって現在のシーンとの接点も示す本作は、アニバーサリー企画でありながら“現在進行形”の作品として位置づけられる。

また、新曲「GLAMOROUS (feat. michico)」が、2月20日（金）にデジタルシングルとしてリリースされる。

本楽曲はT.Kura、michicoとの再タッグにより制作。90年代以降のJ-R&Bを支えてきたクリエイター陣が再び交差し、時代を越えたコラボレーションが実現した。

往年のR&Bマナーを踏まえながらも、現行シーンに通じる洗練されたプロダクションへとアップデート。露崎の円熟味を増したボーカルとmichicoのフィーチャリングが緊張感ある掛け合いを生み出し、アニバーサリーイヤーの幕開けにふさわしいスケール感を備えた楽曲に仕上がっている。

「GLAMOROUS (feat. michico)」は、露崎春女の現在地を示すと同時に、今後展開される30周年プロジェクトへの期待を高める一曲となる。

『Soul Journey - 30th Anniversary』

発売日：2026年4月22日（水）

価格：4,500円（税抜）／4,950円（税込）

品番：YCCW‐10437〜8

仕様：CD2枚組

収録：全30曲予定（新曲2曲収録予定） 収録予定曲 ※曲順未定／収録内容は変更となる場合があります

●Disc1

・GLAMOROUS (feat.michico) ※新曲

・タイトル未定 ※新曲

・Sacrifice

・Agape

・Here and Now duet Kaoru Kurosawa・涙の花 duet LOVE

・Love Flame

・さよならの誓い

・瞳の向こうに

・HARUKAZE

・Witness

・Still Of The Night

・Bye Bye Gloom

・Woman “Wの悲劇”より

・ABC ●Disc2

・FEEL YOU

・In This Love

・Believe Yourself

・キセキノハナ

・太陽

・I Say I’m Sorry

・One summer day

・恋

・Break On Out

・Forever In Your Heart 〜あなたがいたから〜

・Eternity.

・You’ll Be Alright

・I’m Here

・Time

・BRAZILIAN RHYME

インストアイベント

開催日：2026年5月8日(金)

開催店舗：HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース