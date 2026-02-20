ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子モーグル日本代表の中尾春香選手（24）が2026年2月18日、自身のインスタグラムを更新。女子モーグルでは17位、女子デュアルモーグルでは18位だった今大会を振り返り、思いをつづった。

「この最高な舞台で過ごした時間は一生の宝物」

中尾選手は「2026ミラノコルティナオリンピック応援ありがとうございました」「温かい応援に支えられてここまで来ることができました」と感謝の言葉を寄せた。

そして、「嬉しさも悔しさも全部含めて、この最高な舞台で過ごした時間は一生の宝物です」、「簡単な道のりではありませんでしたが、とても楽しく、良い経験になりました」と大会を振り返った。そのうえで、「また次のスタートに向かって頑張ります」と意気込みをつづった。

インスタグラムに投稿された写真では競技中の写真を公開。7枚目では、ニット帽をかぶり、ネイビーとホワイトのジャケット姿で、競技場をバックに笑顔をみせていた。

この投稿には、「笑顔可愛すぎた」「白銀に輝く素敵な春香ちゃんスマイル」「本当に可愛くて素敵」「めちゃくちゃかっこいい」「スマイルのギャップにやられちゃいました！！」といったコメントが寄せられていた。

なお、女子モーグルの試合後、テレビインタビューに応じる中尾選手の姿はインターネット上で「中尾春香選手のビジュが良すぎて横転」「中尾春香選手の笑顔 素敵！」「女子モーグル また逸材が出てきたん？」「あまりに美しすぎて、悶絶」「何だこのアイドル並みのルックスは！」などの声が寄せられ話題を集めた。