Night Tempoが、2月19日にバースデイライブ＜The Night Tempo Show 2026＞を東京・渋谷のSpotify O-EASTで開催し、新曲「Masterplan」のリリースを発表した。

本ライブでは、後藤真希、アバンギャルディ、冨田菜々風（≠ME）、夜々といった4組の女性アーティストを迎えていた。ステージ上でNight Tempoは、後藤真希をフィーチャーした新曲「Masterplan」を3月4日に配信リリースすることを発表した。この曲はNight Tempoが2026年秋にリリース予定のメジャー4thアルバムからの先行第2弾シングルとなる。合わせて、Night TempoとVJのMIKURU YAMASHITA（BOXOP）が手掛けたサイバーパンクな配信シングルのジャケットも公開となった。

ジャケット写真

後藤真希とは2025年5月に開催された中森明菜のトリビュートコンサート＜明響＞が初共演であったが、モーニング娘。や後藤の活躍は、まだ自身が韓国にいた当時から知っていたというNight Tempo。このトリビュート・コンサートでの共演で、改めて後藤の歌唱力の高さや表現力の豊かさに感銘を受け、また「90年代から見た近未来」、いわゆるY2Kを意識した新作アルバムのコンセプトと、その時代から第一線で活躍を続けている彼女のイメージが合致するということで、オリジナル曲で是非歌ってほしいとオファーしたところ、このコラボレーションが実現したという。後藤の新たなボーカルの魅力を引き出した90年代ハウスミュージックの影響も色濃いフロアライクなクラブトラックに仕上がっているとのことだ。

後藤真希

また「Masterplan」の歌詞は、日本人女性ラッパー・SHACHIが、作詞家・mashi-loとして書き下ろしたもの。Night Tempoと今回初タッグとなる彼女のエッジ―なリリックにも注目の作品になっているという。

Night Tempoは、現在開催中の『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』の音楽イベント＜DEEP DIVE / 攻殻機動隊 in TOKYO NODE＞への出演も発表となっている。開催日は3月7日、開催場所は東京・虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45FのTOKYO NODEだ。

そして、3月14日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されるTOKYO MXで放送中の音楽トーク番組『70号室の住人』の番組ライブイベント＜70号室の住人LIVE!!!! 〜黒いカルアミルクの夜けり〜＞にも出演が決定している。岡村靖幸、Kroi、.ENDRECHERI.といったゲストアーティストが出演するこのイベントで、Night TempoはフューチャーファンクDJセットを披露する予定だ。

◾️「Masterplan (feat. Maki Goto)」

2026年3月4日（水）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/NightTempo_Masterplan 作詞：mashi-lo

作曲・プロデュース：Night Tempo

ヴォーカル：後藤真希

◾️イベント出演情報 ◆＜Night Tempo presents ブルー・ナイト倶楽部 Ver.01＞

日時：3月6日（金）

[1st.show] open 5:00pm / start 6:00pm

[2nd.show] open 7:45pm / start 8:30pm

会場：COTTON CLUB

出演：船山基紀、松本伊代、相田翔子、Night Tempo (MC)

https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/night-tempo-260306/ ◆＜DEEP DIVE / 攻殻機動隊 in TOKYO NODE＞ 日時：2026年3月7日（土）15:00 開場 / 17:00 開演

会場：TOKYO NODE

出演：THE SPELLBOUND ✕ BOOM BOOM SATELLITES、80KIDZ、D.A.N.、Night Tempo、TREKKIE TRAX CREW、RISA TANIGUCHI、machìna、YOSHIROTTEN 他

HP：https://www.tokyonode.jp/sp/exhibition-ghostintheshell/

Instagram：https://www.instagram.com/ghostandtheshell/

X：https://x.com/Gats_exhibition ◆＜70号室の住人LIVE!!!! 〜 黒いカルアミルクの夜けり 〜＞ 日時：2026年3月14日（土） 16:00開場 ／ 17:00開演

会場：ぴあアリーナMM

出演：岡村靖幸／.ENDRECHERI.／Kroi／Night Tempo

MC：遠山大輔（グランジ）

https://s.mxtv.jp/event/detail/70_room_live0314/