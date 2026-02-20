1点投入で映える！【ハニーズ】40・50代がつけたい♡「パール風アクセ」

「なんだか地味に見える……」「コーデがマンネリ気味……」そんなときは、1点投入するだけで顔まわりや手元がパッと映えて、華やかな印象を与えられる「パール風アクセ」が頼りになるかも。今回は【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、ミドル世代に似合うパール風アクセをご紹介します。イヤリングやネックレスなど、エレガントなムードもまとえるパール風アクセは、これから迎えるセレモニーシーズンにも活躍しそうな予感……！

上品で個性的！ ミドル世代がつけたいパール風イヤリング

【GLACIER lusso】「クラッチイヤリング」\3,080（税込）

小粒のガラスビジューがキラキラ光るフープと、ひと粒のパール風ビーズが繋がって見える個性的なデザインが魅力。上品なだけじゃなくエッジもきいていて、まわりと差がつくワンランク上のおしゃれを楽しめそうです。ピアス見えするクラッチタイプで、公式オンラインストアで「つけていることを忘れてしまうほどの優しい着け心地」と紹介されているように、ストレスフリーにお出かけできそうです。