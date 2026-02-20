３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のチェコ代表が２０日、空路で宮崎入りした。２１日から２７日まで宮崎県内で事前合宿を実施予定。空港では歓迎セレモニーが行われた。

チェコ代表には昨季まで巨人でプレーしたマレク・フルプ外野手（２７）が選ばれている。恵まれた体格からの長打力が武器のフルプは“チェコのジャッジ”と称され、前回２３年大会に続いて２大会連続の出場。宮崎空港ではファンから「フルプ！」と声をかけられ、柔らかな笑みを浮かべながら応対した。

２３年大会の日本戦では佐々木朗希（現ドジャース）の１６３キロを捉えて二塁打を放つなど、大舞台で打力をアピール。２４年秋に巨人と育成選手契約を結び、２５年の途中にチェコ出身選手初の支配下昇格を果たした。１軍では２試合の出場で、その後に故障が判明。無安打のまま退団となったが、再びＷＢＣの舞台に戻ってくる。

チェコは前回大会で中国を撃破し、歴史的な初勝利を挙げた。１次ラウンドの日本戦ではロッテ・佐々木朗希（現ドジャース）と対戦し、２―１０で大敗を喫した。この試合で朗希から死球を受けた選手に対して、右腕は後日お詫びに大量のお菓子をプレゼントして直接謝罪。このやりとりが話題となっていた。また、教師や清掃員、消防士、医師など様々な職業をしながらプレーする選手たちも多くおり、“二刀流”軍団としても大きな注目を集めた。

今大会の１次ラウンドは日本と同じＣ組。３月１０日に侍ジャパンと対戦する。