ロシア軍の将校が「自作自演の銃撃」によって戦闘中に負傷したように偽装し、巨額の補償金を詐取していた事実が明らかになった。

19日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）によると、ロシア連邦捜査委員会はロシア第83独立親衛空挺旅団所属のコンスタンティン・プロロフ中佐が、戦時負傷に対する補償金を受け取るために自らの体に銃を撃つ自傷計画を主導した容疑で起訴されたと発表した。

こうした自傷計画には、別の指揮官級の人物1人と30人を超える兵士をはじめ、軍医官まで加担していたことが分かった。連邦捜査委員会は、彼らの犯行によりロシア軍が2億ルーブル（約4億円）相当の損失を被ったと明らかにした。

プロロフ中佐は来月の判決公判を控えており、裁判前に有罪を認め、刑の軽減を試みていると伝えられている。

別名「処刑人」として知られるプロロフ中佐は、ロシアの宣伝メディアで英雄として称えられていた人物だ。中佐は胸に勲章4個をつけ放送に出演し、戦場で負傷したことを誇示したりもした。

しかし、こうした英雄談は結局、捏造された詐欺劇だったとNYTは指摘した。あわせて「今回の事件は、軍に集中した経済的・社会的特権に対する大衆の不満を煽っており、ウクライナ戦争に参戦したロシア軍兵士が、もっぱら金のために戦っていると見なされている」と分析した。

一方、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、2024年11月、軍人が重傷を負った場合に300万ルーブル、軽傷を負った場合に100万ルーブルの補償金を支給するように定める法令に署名している。