元衆議院議員でタレント・実業家など多方面で活動をする杉村太蔵さん。実はもっともしっくりくる肩書きは「投資家」だという。1月、『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）を上梓した杉村さんに、新NISAの真の意味と、日本経済の構造について聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）

投資家としての自信「“超一流”だと思ってる」

――1月に投資本を出されましたが、この本にかけた労力は相当なものだったとか。

杉村 これまで出した本にかけた労力とは桁違いです。2025年、私が文藝春秋の本社にもっとも多く通った人間なのではないかというくらい、何度もお邪魔しました。担当編集者の薗部さんに壁打ち相手になってもらい、一字一句、すべて自分で書きました。



――政治家もタレントもやっている杉村さんですが、投資家としての自負は。

杉村 投資家としては、自分は“超一流”だと思っています。これが一番自信がある分野なんです。私、杉村大蔵流の投資術は、本当にすべての人の参考になると確信しています。その神髄をこの本に思う存分書かせていただきました。

証券会社と国会議員、2つの視点

――杉村さんの投資術の特徴はどこにあるのでしょうか。

杉村 証券会社で培った投資のノウハウは、いわばミクロ経済の話です。そのミクロを学んだ後、私は衆議院議員の4年間でマクロ経済を実体験しました。あの4年間は、まさに『家政婦は見た』ならぬ『大蔵は見た』ですよ。この国にはカネの流れに法則があることが見えてきたんです。

――ミクロとマクロ、両方を経験したと。

杉村 証券会社の雑用係から始まり、衆議院議員を経て、メディアでコメンテーターになるという経歴の人間は、案外いないものです。そうした経験の中から私は、国の経済財政諮問会議が出している「骨太の方針」に注目しました。これを読むことは、本当に心から自信を持ってお勧めできることです。

トリクルダウンは失敗した

――マクロ経済の視点から見えてきたものは何ですか。

杉村 この四半世紀で、企業の利益は8倍になりました。企業が貯めた内部留保のうち、現預金だけで今や300兆円を超えています。一方で、法人税の税収は、かつて10兆〜12兆円程度だったものが、ここ最近でも14兆〜17兆円程度にしか増えていないのです。

――企業は儲かっているのに、税収は増えていない。

杉村 企業の利益は8倍になっているのに、企業が払う法人税はほぼ横ばい。一方で私たちの給料は変わらないにもかかわらず、消費税は2.4倍になりました。これは、やはり企業がもうかればしたたり落ちるように人々にも利益が落ちてくる「トリクルダウン」が失敗したということでしょう。

新NISAは「新たなトリクルダウン」

――その状況で、政府は何を考えたのでしょうか。

杉村 政府は「これはまずい、トリクルダウンが起きないじゃないか」と考えた。そこで出てきたのが「貯蓄から投資へ」というキーワードです。そして始まった新NISAでは、ついに配当金も非課税になりました。

――新NISAにはどんな意味があるのですか。

杉村 政府が今やりたいのは、企業に溜まった利益、つまり現預金を少しでも国民に流したい。だから「新NISAでは配当金も非課税にしますよ」とアピールしているわけです。新NISAは、「新たなトリクルダウン」を狙った政策だというのが私の見立てです。

――つまり、投資をすることが富の分配につながると。

杉村 この理屈を理解すれば、なぜ投資をすべきかがわかるはずです。投資をしなければ、永遠に恩恵は受けられません。「皆さん、その恩恵を受け取るための『受け皿』を作ってください」というのが私の考えです。企業は長年の法人税減税によって強くなり、利益を出せる体質になりました。株価も成長し、潤沢な利益がある。この利益を個人が受け取るためのお皿こそが、新NISAなのです。

日経平均は10年で8万円へ

――今後の日経平均株価はどうなると見ていますか。

杉村 日経平均は今後10年、2035年頃までには8万円に到達すると思います。いや、行かせなければならないし、そのポテンシャルは十分にあります。政府自体が「この先GDP1000兆円を目指す」と公言していますし、赤澤経産大臣は「1200兆円も可能だ」と常々おっしゃっていました。現在のGDPが約600兆円ですから、倍増です。GDPが1000兆円、1200兆円に達しているのに株価が下がるなんて、一体どんな国なんだという話になりますからね。

――個人マネーが動き出すと。

杉村 2026年に向けて、いよいよ1000兆円を超える個人の金融資産が動き出します。この個人マネーが動くことで、企業に溜まった内部留保が個人に流れてくる。そのトリクルダウンのパイプ役を果たすのが新NISA、というイメージです。この好循環が生まれれば、日本経済は本当に強くなるのではないでしょうか。

