新NISAの普及で注目される「S&P500」や「オルカン（オール・カントリー）」などのインデックス投資。しかし、元衆議院議員で投資家の杉村太蔵さんは「つまらない」と一刀両断する。証券会社時代に超一流アナリストから学んだ投資術とは何か。1月に新刊『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）を発売した杉村さんに、独自の銘柄選択法を語ってもらった。（全2回の2回目／はじめから読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年1月31日配信）

資産額は「富裕層ではない」

――いきなりですが、今の資産額はいくらぐらいなのでしょうか。

杉村 シンクタンクなどがよく発表している資産階層のピラミッドがありますよね。超富裕層、富裕層、準富裕層といった分類です。様々な定義がありますが、それらを見る限り、私は富裕層にはあたらないと感じています。

――富裕層の定義は5億以上とされていますが。

杉村 ええ、それが富裕層の定義なら、私はそこではありません。むしろ……（笑）。

――それってもしかして「超」ですか……⁉︎

杉村 それよりも私が思うのは、この本に書いた投資の知識をこれまで実践してきて、そのやり方は本当に間違っていなかったということです。そして、これからの時代は、ますます私の考え方が通用するようになると強く感じています。

証券会社の「末端」から学んだこと

――投資術の原点はどこにあるのですか。

杉村 配属先が、とにかく素晴らしかったんです。株式調査部という部署で、そこには世界を股にかけて活躍する、証券界で知らぬ者はいないようなアナリストたちがいました。ほとんどが年俸1億円以上という超優秀なアナリストが20数名在籍しており、私はそのアシスタントのアシスタント、つまり一番下っ端でした。

――もっとも末端の立場だったと。



杉村太蔵さん

杉村 アナリストが書いた、何十枚、時には何百枚にもなるレポートを、正確にホチキス止めするのが私の最初の仕事でした。でも幸運だったのは、その超一流のレポートを、当時23、4歳の若造が無料で読めたことです。超優秀なアナリストというのは、どんなに難しい内容でも、専門知識がない人にも分かるように書くものなのだと知りました。

「ビビッときた」を言語化する

――アナリストから直接学んだことは。

杉村 私はよく「〇〇アナリスト、レポートに書いてあった通りになりましたね。すごいですね！」なんて言いに行ったものです。そうすると、どんなに忙しいアナリストでも、自分のレポートが「予測通りになった」「すごいですね」と直接伝えられると、やはり嬉しいものなんですね。

――そこで何を教わったのですか。

杉村 私が一番「なるほど」と思ったのは、あるアナリストが「投資は勘だ」と言ったことです。「ビビッとくる」ことが大事で、その直感から論理を構成していくのだと。そして、その人の予測が本当によく当たるんです。ですから、この本ではその「ビビッとくる」という感覚を、もう少し言語化した内容を書いています。

――投資の原点となる視点も学んだとか。

杉村 ある時、そのアナリストにこう言われました。「おい杉村、お前はどこに就職したいんだ？」「いえ、今の会社で満足しています」「そうじゃない。もし今すぐ、どんな上場企業にでも転職させてやると言われたら、どこに行きたい？ その会社こそが、お前にとっての投資対象だ。自分が就職したい、あるいは自分の子どもや孫に就職してほしいと思う会社は、すごく良い会社なんじゃないのか？」と。

インデックス投資は「つまらない」

――新NISAで流行しているインデックス投資についてはどう思いますか。

杉村 オルカン（オール・カントリー）のようなインデックスファンドでの長期積立投資は、決して悪くありません。悪くはないのですが、投資の魅力はやはり「安く買って高く売る」ことですよね。そう考えると、株価が安いときも高いときも買い続ける積立投資を10年間続けたらどうなるか。結局、平均購入単価は評価額とあまり変わらなくなってしまうのではないでしょうか。

――平均値になってしまうと。

杉村 平均値を取るわけですからね。だからこそ政府は「リスクが低い」と推奨する。しかし、リスクが低いということは、要は「新手の貯金」のようなものではないかと思うんです。インデックスでの長期積立投資で、10年後にものすごく資産が増えるという世界観は、私にはどうも明確にイメージできません。

――杉村さん自身はどうしているのですか。

杉村 私は積立ではなく、良いと思ったタイミングで買い、それを持ち続けるという方法で良いのではないかと思います。私のこれまでの投資実績を振り返っても、もしオルカンで長期積立投資だけをしていたら、今の資産は築けなかっただろうと思います。

――面白さの問題もあると。

杉村 率直に言って、つまらないんですよ。安いときも高いときも買い続け、気がついたら評価額と大差ない。それの何が面白いのか、と思ってしまう。私の性格には合わないですね。

「骨太の方針」から銘柄を見極める

――杉村さんの投資術の核心は何ですか。

杉村 ヒントは、政府が発表する「骨太の方針」です。これには、官民一体で取り組むべき日本の社会課題、つまり何が問題で、それをどう解決するのかが全て書かれています。私はこの「骨太の方針」を読み解き、これから成長しそうな企業を見極めているのです。

――キーワードを見つけて、それを調べに行くということですね。

杉村 その通りです。この本の中でも、そうした視点から「2倍を狙える株」と「10倍を狙える株」をいくつか具体的に挙げています。

