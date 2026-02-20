看板が“そのまんま”付録になった「ローソン」公式ブック3種発売 ミラー・ポーチなど実用的アイテムに変身
宝島社は、コンビニエンスストアチェーン「LAWSON（ローソン）」の公式ブック3種を、27日に発売する。
【写真】リアルすぎ！インテリアとしても使える卓上ミラー
本誌限定アイテムは、ローソンの看板“そのまんま”の卓上ミラーとミニポーチ、そしてお楽しみセット。卓上ミラーは、メイクやヘアセットといった、お出かけ前の身だしなみチェックにピッタリ。使わないときは反転させて、インテリアにも。
ミニポーチは、整頓に便利な3ポケットで、ジップが大きく開くので細かいものも簡単に取り出せる。お楽しみセットは、デスクワークなどに使える全7種のアイテム入り。缶ケースの中にほかのアイテムを収納して持ち運びもできる。
■商品概要（価格は全て税込）
『LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンの看板そのまんま卓上ミラーver.』3289円
『LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンの看板そのまんまミニポーチver.』1969円
『LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンお楽しみセットver.』2959円
