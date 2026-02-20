1月24日、中国人民解放軍の制服組トップで、党中央軍事委員会副主席の張又侠(ヂャンヨウシャア)、および同委員の劉振立(リュウヂェンリー)の失脚が明らかになった。結果、中国軍の話題はすっかりこの一件で覆い尽くされてしまったのだが、昨年末にもっと直接的な「怖い事態」があったことを、読者各位はご記憶だろうか？

【画像】「台湾の孔明」こと林穎佑氏。台湾の国防白書も執筆する軍事学者だ。

それは、中国軍が3日間（12月29日〜31日）にわたり台湾を囲んでおこなった大演習「正義使命2025」だ。台湾周辺での大演習は、2022年8月におこなわれて以降、年に1回程度の割合で発生。だが、昨年末の演習は同一年内に2回目（初回は4月）であり、明らかに不穏だ。

中国軍の狙いを“台湾の孔明”が語る

1月16日に台北市内で、『文春オンライン』の筆者の記事ではおなじみの淡江大学国際事務與戦略研究所副教授、林穎佑(リンインヨウ)氏（台湾の孔明）から、本件について詳しい話を聞いた。彼は人民解放軍研究を専門分野とし、台湾の国防白書も執筆する軍事学者だ。



毎度おなじみ、林穎佑先生。副教授に昇格しました。淡江大学国際事務與戦略研究所HP（https://www.titx.tku.edu.tw/titx/）より。

従来、研究者の立場から慎重な意見を述べがちだった同氏。だが、昨年末の「正義使命2025」については強い懸念を滲ませている。

日本ではこの大演習について、同年11月の「高市総理の台湾有事発言に中国が怒ったから」といった意見もあるのだが、どうやら実態はそれほど簡単ではなく、もっと深刻な事情がありそうだ。さっそく話を聞いてみよう。

なぜ中国軍は台湾を包囲したのか？

──昨年末、中国側が台湾を取り囲んでおこなった大演習「正義使命2025」は、従来の2022年以来の同様の大演習とは似て非なるものだというご意見です。どういうことなんでしょうか？

林穎佑氏（以下、林） 理由の違いです。これまでの場合、2022年はペロシ米下院議長の訪台が理由、2023年は蔡英文総統がアメリカでマッカーシー米下院議長と会談したのが理由……。2025年4月の1回目の大演習も、頼清徳総統が中国を指して「境外敵対勢力」と発言したことが理由でした。ある意味、台湾側としても中国軍の演習行為を予見できたわけです。

しかし昨年末の場合、一見すると台湾側は目立った動きを起こしていなかった。頼清徳総統が中国を怒らせる発言をしたわけでもない。なので、中国軍の大演習を誰も予想していなかったのです。しかし、起きてしまった。

──理由なく中国が武力威嚇をしてきた、と？

林 いえいえ、後になって理由の見当がついたんですよ。高機動ロケット砲システムのHIMARS。これまで台湾に18台しかなかったのに、今回はアメリカが82台も台湾に売却した。HIMARSは台湾島から直接、中国大陸を打てますから、攻撃性兵器なんです。それを台湾側が100台以上保有することになった。

──12月18日までに成立した、アメリカから台湾への過去最大規模の武器売却ですね。報道ですと、総額111億ドル（約1兆7000億円）規模だとか。なので、同月29日からの中国軍の大演習が始まったと。

林 はい。中国はこれまで、大演習の理由を「台湾独立反対」だと言っていましたが、今回からは「干渉反対」（＝他国の介入反対）と言いはじめた。

これは大きな変化です。今後の中国の大演習は「台湾が何か言ったから」だけじゃなく、周辺地域が何かをした、という要因でも起きうる。

高市首相の発言が原因ではない

──ちなみに、11月7日に日本では高市総理の台湾有事発言がありました。なので日本では「高市さんが余計なことを言ったから中国が怒ったんだ」みたいに言う人たちもいますが。

林 うーむ。例の高市発言はまったく無関係とは言えないですが、主要な理由ではないです。むしろ、今回の中国は大演習を通じて日本にこう言いたいわけですよ。「台湾有事はお前らと関係ないだろ」って。それを見せつけたいわけです。

中国は台湾と事を構えるにあたって、日本と戦争することを望んでいない。実際、昨年末の演習エリアは台湾島をぐるっと取り囲んだように見えて、北東方向だけポカっと空いている。石垣島方面を避けているんです。

──なるほど。台湾有事になっても、日本はひとまず戦火を避けられる。すくなくとも中国の意向としてはそうであると。

林 ええ。ただし、日本を介入させないための中国の戦略は、東アジア地域全体の地政学から考える必要があります。キーになるのは、2025年9月3日に中国がおこなった「中国人民抗日戦争及び世界反ファシズム戦争勝利80周年」の大規模軍事パレードです。あのとき、天安門の壇上にいたのは……。

──習近平・プーチン・金正恩と、こわいメンツがずらっと並びましたよね。

林 はい。あの一件から、昨年末の大演習は連続しています。すなわち今後、習近平が台湾に（軍事的に）対処するときは、プーチンが日本に対処します。さらに金正恩は韓国に対処する。たとえば、昨年12月の中国の大演習のとき、ロシアが軍事演習の動き（※）を見せましたよね。

※注：ちょうど中国の演習期間中、ロシアが北方領土での演習実施の予定を通告

中国が実際に台湾に対処する際も、ロシアが同時に軍事行動を起こせば、自衛隊や在日米軍は北海道に釘付けにならざるを得ない。兵力を（南西諸島方面と）二手に分ける羽目になる。韓国も北朝鮮との緊張が高まり、動けない。

三国志さながらに攻めてくる

──しかし、ロシアや北朝鮮はそう中国の思い通りに動くものでしょうか。特に北朝鮮なんて、誰の言うことも聞かないように思えます。

林 北朝鮮は、現在のロシア・ウクライナ戦争で最大の受益者です。彼らにも協力する理由がある。（台湾有事の場合も）北京の命令に従うというよりも、第一列島線の混乱に乗じて火事場ドロボウ的な利益の拡大を図る。

──大戦末期にソ連が満州や樺太・千島に侵攻したのを思い出しますね。中国としては、露・朝に好き勝手をやってもらって、それ自体を陽動にすると。

林 兵法三十六計、囲魏救趙の計（※）というやつです。

※注：「囲魏救趙」…中国の戦国時代、孫臏が同盟国の趙を救う際、敵の魏軍と正面で戦わず背後を突いた故事。

──『三国志演義』で劉備が死んだあと、魏の司馬懿が蜀攻撃の策を立てて、他国の呉や異民族の南蛮・羌に陽動させて侵攻しようとした五路の計とかもありますね。

林 ええ。中国ですからねえ。

本当に戦争が起きる可能性はあるのか

──しかし、策は策として。そもそも習近平は本当に戦争をやる気なんでしょうか？

林 あまりやらないと思います。人民解放軍の実力がそこまで到達していませんし、なにより内部の腐敗問題があまりにも深刻です。

軍全体の人事の動き（※）を見ますと、習近平は完全に新しい軍内統治を考えようとしていると感じます。ただ、部下たちが功名合戦に陥って、習近平の意思を超えた行動を「やってみせる」可能性はある。

※注：この取材後に張又侠の失脚事件が発生。林氏が台湾メディアに出したコメントを読むと、「事態にちょっと驚いた」と話しつつ、「習近平は軍内の安定（＝粛清の継続）を対外作戦よりも優先する」。いっぽうで「彼を忖度する現場レベルの冒険的な行為は増え、当面の中国軍は『戦略は保守的、戦術は積極的』になる」とのこと。

いっぽう、軍内に恐怖政治が敷かれたことで、かえって海外からのスパイ工作がやりやすくなるという見立ても。事実、このコメント後にアメリカのCIAが人民解放軍の将官を対象にしたリクルート動画を発表している。

──日本でもよく話題になっている「2027年に台湾有事が起きる説」はどう思いますか？

林 台湾でもそれを言う方はいますが、そこまで極端ではないでしょう。習近平はまだ72歳ですから、なにかを焦るまでにはまだ時間もあります。

ただ、2027年の不安要因は、秋の中国共産党の第21回党大会（二十一大）でしょう。前の党大会（二十大）があった2022年も厄介な年でしたからね。ロシア・ウクライナ戦争が起き、夏には中国軍が（習近平政権下で最初の）台湾を囲む大演習をはじめた。あと……。翌年の2028年も厄介で、個人的にはこっちのほうが面倒な気がしています。この年は選挙イヤーで、アメリカの大統領選と台湾の総統選がある。

末端が勝手に始める可能性はある

──なるほど。ビッグイヤーが続きますね。

林 こういう微妙な年には、軍事はより慎重であるべき、という考えもあります。しかし、さっき言ったように（忖度合戦になった中国側の現場が党大会を前に忠誠を示すために）ショーをやらなきゃいけない、功名を見せなきゃならないという理屈で、中央の意向を超えて妙な動きをする可能性はあります。

──偶発的事態が起こりやすくなるかもしれませんね。

林 はい。ちなみに「偶発的事態を避ける」という（台湾や日本で用いられる）言いかたは、私としてはよくないと思っています。むしろ、偶発的事態が発生した場合に双方がどのように対処するのかを考えなくてはいけない。相互の（事態をエスカレートさせない）暗黙の了解や、（水面下の）コミュニケーションが求められます。

偶発的事態の対処に失敗すれば大変なことになります。たとえば盧溝橋事件においても……。

──はじめは数発の銃声があっただけ。

林 しかし、それがエスカレートしてしまいました。日本の過去の戦争も、そうやって始まったわけですからね。

（安田 峰俊）