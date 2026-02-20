打撃コーチとして多くの一流打者を育てた内田順三氏（78）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。カブスで活躍する鈴木誠也外野手（31）の広島若手時代のエピソードを明かした。

広島では正田耕三、金本知憲、江藤智、新井貴浩、丸佳浩、巨人では松井秀喜、高橋由伸、坂本勇人。岡本和真ら一流打者を指導してきた。

中でも広島2軍監督時代に指導した若手時代の鈴木誠也は「負けん気が強かった」と振り返る。

積極性を植え付けるため、2軍の試合ではファーストストライクの真っ直ぐは空振りでもいいから必ず振ることを決まりごとにしていた。

ところが鈴木が初球の真っ直ぐ、しかもストライクを見逃した。

ベンチで叱ると、「でも…」と向かってくる。

そこで内田氏が「カープは第1ストライクから積極的に打っていくもの。慶彦（高橋氏）も（野村）謙二郎もそうだった。ボールをよく見て、なんてない」と叱りつけると、鈴木は涙を流して悔しがった。

内田氏は「ただ、あの子が違うのは、それ（説教）が終わった後、すぐに寮の裏のところ行って、1時間か1時間半かずーっと打ってる。他の選手はミーティングで“はい”って聞いてやらない」と、反骨精神と練習量が今の鈴木をつくりあげたと説明した。