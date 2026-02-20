プロボクシング元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が20日、米ラスベガスでスパーリング合宿を行うため渡米したことをこの日、所属ジムが報告した。

昨年6月の世界初挑戦でWBO王者ブライアン・ノーマン（米国）に5回KO負けを喫した佐々木は、前日19日に再起戦となるウエルター級8回戦でマーロン・パニアモーガン（31＝フィリピン）に2回TKO勝ちしたばかり。ド派手な勝利で復帰を飾った翌日に、自身のレベルアップのため早くも動き出した。

また現地では21日（日本時間22日）に世界初挑戦する、WBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29＝大橋）とWBA世界同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）のタイトルマッチを観戦予定だという。佐々木は所属ジムを通じ「これからアメリカにトレーニング＆アンディ選手の世界戦の応援に行ってきます。アンディ選手には、ここ最近ではなかなか出ない日本人中量級世界チャンピオンに心の底からなってほしいと心の底から思っているので、当日はすごく楽しみです。

アメリカトレーニングでは日本では味わえない技術などすごく勉強になり経験ができるので、また自分が成長できると思うと楽しみなので気を引き締めてトレーニングに励んでおこうと思っております」とコメントした。