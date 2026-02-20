2017年、ロシアの路上で拾われた一台のスマホ。その中に保存されていたのは、切断された頭部や“楽しげに”人肉を口にする男の写真だった。

【スマホの中には…】「こんなの通報されるに決まってる」人間を食べただけじゃない…殺人犯が保存していた「ヤバい写真」【衝撃画像】

持ち主は何者なのか。捜査の末に浮かび上がったのは、想像を超える夫婦の狂気と、街に溶け込んでいた凶悪な日常だった。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

スマホを拾っただけなのに…

2017年9月11日、ロシア南部の都市クラスノダールで道路舗装をしていた作業員の男性が、路上で落とし物と思われる1台のスマートフォンを発見した。

所有者の手がかりを探そうと、スマホの中を確認した作業員は驚愕する。アルバムのフォルダーに、切断された人間の頭部や、手首を楽しそうに口にくわえる男の姿など、おびただしい数のグロテスクな写真が収められていたからだ。

作業員が仲間を呼び警察に通報しようとしたとき、犬を連れた1人の男が近づき「この辺りでスマホの落とし物を見なかったか？」と尋ねてきた。男を見て作業員らは再び凍りつく。その男こそ写真に映っていた人物だったからだ。

男の正体は…

彼らは恐怖を必死に抑えながら平静を装い、男の姿が見えなくなってから警察に通報。同日、その男ドミトリー・バクシェーエフ（当時35歳）と妻のナタリア（同42歳）が逮捕される。

ドミトリーは孤児院で育ち、5歳のとき里子に出された。少年期は引きこもりに近い状態で動物だけが友人だった。

10代で溶接工の職に就いたものの、強盗などの罪で服役すること4回。その後は建設作業員など日雇い仕事に従事していた。一方、ナタリアも幼いころに母親を亡くし、高校卒業後、クラスノダール高等軍航空学校の調理員として働いた。

2人がどんなきっかけで知り合い、何が動機で殺人を始めたのかは不明だが、遅くとも1999年には犯行を開始。

クラスノダールを中心に、性別や年齢関係なく、鎮痛剤で眠らせたうえ殺害、遺体をバラバラに切断していた。特筆すべきは彼らにカニバリズム（人肉食）の嗜好があったことで、遺体の一部を自分たちで食べ、一部を冷蔵庫に保管したり、生理食塩水に漬け瓶詰めにしていた。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））