女性3人組ロックバンドSHISHAMOが20日、公式サイトを更新。メンバー宮崎朝子（31）の体調不良により、ファイナルツアー4公演を開催見送りとすることを発表した。

公式HPでは「いつもSHISHAMOを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、Gt.Vo宮崎朝子の体調不良により、"SHISHAMOファイナルツアー2026『さよならボヤージュ!!!』"の下記4公演につきまして開催を見合わせとさせていただきます。公演を楽しみにしていただいております皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と発表し、謝罪を伝えた。

続けて「開催見合わせ公演

2月21日(土)奈良なら100年会館大ホール

2月23日(月・祝)広島上野学園ホール

2月27日(金)香川サンポートホール高松大ホール

3月1日(日)福岡サンパレス」と4公演の開催見合わせを報告した。

さらに「また、上記4公演のチケットをお持ちのお客さまに向けて、予定しておりました開催日当日に、同じ会場にて、"SHISHAMOファイナルツアー2026『さよならボヤージュ!!!』"の初日＝2月11日(水・祝)に行われた神奈川カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)ホール公演の映像を、全編ノーカットで上映させていただくことを決定いたしました。当該公演のチケットをお持ちの方は入場無料でご参加いただけます。(入場時にチケットの券面を確認いたしますので、必ずご持参ください)開場・開演時刻は、本来予定しておりました公演と同時刻です。なお、この上映にご参加いただいたことによって振替公演やチケット払い戻しに対する権利が失われるようなことはございませんので、ご安心ください」とライブ映像の上映を開催することを記した。

また「この度は直前のご案内となり、ご来場を予定してくださったお客さま、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしますことを重ねましてお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。株式会社フェイスミュージックエンタテインメント」と再度謝罪をつづった。