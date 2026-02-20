タレントのまちゃまちゃ（49）が19日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。現在行っている副業を明かした。

番組では「あの芸人は今…衝撃の副業SP」と題し、副業で稼ぐ芸人について特集した。

まちゃまちゃは「スナックの雇われママをしております」と告白した。

ネプチューンの名倉潤は「なんか、やっぱりなって感じなんやけど」と反応し、次長課長の河本準一も「お酒も好きですし」と納得した。

まちゃまちゃは「従業員は、もう1人ママがいる。女の子が12、3人。私はお料理作ったりとか。お通しはもちろんですけど、メニューとしてスパゲティがあったり、ナポリタンがよく出ます」と語った。名倉は「お〜いいねぇ。ナポリタンええなぁ」と反応した。

まちゃまちゃは「私だけ変なエプロンして。他の子たちは着飾ってるんですけど」と語った。名倉は「まちゃはエプロンでええと思う、着飾ってもしょうがない」とイジると、まちゃまちゃは「ちょっと。親に謝ってくださいよ」と鋭いツッコミを見せた。

まちゃまちゃは2005年、日本テレビ系「エンタの神様」に出演。女子プロレスラーに装い毒舌漫談を披露し、ブレークした。