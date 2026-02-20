「ヤエチカ」ランキング4位　八丁味噌がベースの甘辛味が酒を呼ぶ、下処理から串打ちまで徹底された究極の“どて煮込み”

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号のヤエチカグルメベスト5特集で、4位だった『もつ焼き煮込み 三六 八重洲店』を紹介します。

看板料理のツートップは必食すべし！

2枚看板は「もつ焼き」と「どて煮込み」。厳選した国産豚モツは鮮度と質にとこトンこだわっており、臭みナシの誠実なおいしさは下処理から串打ちまで徹底した仕込みの賜物だろう。

もつ焼き1本230円〜、どて煮込み850円

『もつ焼き煮込み 三六 八重洲店』（手前）もつ焼き 1本 230円〜 （奥）どて煮込み 850円（2人前） ※写真は1人前（ガーリックトースト＋120円） 「しろ」は甘ダレで仕上げるなどもつ焼きは各部位の個性を生かした味付け。希少部位も揃う。煮込みは濃厚な旨み

備長炭で香ばしく焼いた「もつ焼き」は塩、醤油ダレ、甘ダレと各部位の個性を生かした味付けで、これが酒を呼んで呼んで呼びまくる！

一方、継ぎ足しで味を守る「どて煮込み」は八丁味噌をベースにした魅惑の甘辛味。ぷるるんっと柔らかいシロやテッポウなどのモツがゴロゴロ入り、ガーリックトーストと共に味わえば乙な洋風テイストに。どちらも技ありの旨さ！

『もつ焼き煮込み 三六 八重洲店』

ヤエチカ『もつ焼き煮込み 三六 八重洲店』

［店名］『もつ焼き煮込み 三六 八重洲店』

［住所］八重洲地下1番通り

［電話］03-3243-0369

［営業時間］11時〜22時（21時LO）※ランチは平日のみで11時〜14時半（14時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩5分

※営業は2026年2月末〜3月上旬頃まで

※画像ギャラリーでは、さっぱり味わう“モツ刺し”の画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

【画像】お酒が進む、低温調理された2種のもつ刺し（3枚）