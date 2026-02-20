ドコモは、公式オンラインストア「ドコモオンラインショップ」で、他社からMNP契約で指定の料金プランを契約して対象機種を購入すると本体代金を割引する「5G WELCOME割」の対象機種の追加と割引額の変更を行った。

「Google Pixel 10 Pro XL」は、割引額がアップし256GBモデルと512GBのどちらも2万2000円が割引される。256GBモデルの本体代金は22万3960円で、割引により20万1960円となり、「いつでもカエドキプログラム」による負担金は12万2760円から。512GBモデルの本体代金は24万7390円で、割引により22万5390円。負担金は13万8270円から。

また、「Google Pixel 10 Pro Fold」は新たに同割引の対象機種となり、本体代金から2万2000円が割引される。256GBの本体代金は30万2170円から28万170円に割引され、「いつでもカエドキプログラム」による負担金は17万3250円から。

同512GBモデルは本体代金32万5820円で、「5G WELCOME割」により30万3820円に割引される。プログラム適用時の負担金は18万8980円から。