ソフトバンクは、ソフトバンクオンラインショップで「iPhone 16e」、「Samsung Galaxy S25」、「Samsung Galaxy S25 Ultra」の販売価格を改定した。

価格改定により、MNP（のりかえ）を利用して本体代を分割払いで購入し、25カ月目に本体を返却すると、「iPhone 16e」は128GB、256GB、512GBのいずれも負担金が24円（月1円）となる。

「Samsung Galaxy S25」も同様に負担金が2年間で合計24円（月1円）となる。また、「Samsung Galaxy S25 Ultra」256GBモデルの負担金は9960円（月415円）で、同512GBモデルは1万9920円（月830円）。

負担金は、いずれも本体代金を48分割で支払いし、25カ月目に本体を返却して特典を申し込みした際の金額を記載している。なお、「Samsung Galaxy S25」と「Samsung Galaxy S25 Ultra」は、負担金のほかに特典利用料として2万2000円が設定されている。

1年間で端末を返却する場合、「iPhone 16e」は全容量共通で負担金が12円（月1円）で、128GBモデルでは早期利用料が無料。256GBモデルと512GBモデルは1万1000円の早期利用料が発生する。「Samsung Galaxy S25」と「Samsung Galaxy S25 Ultra」では、1年間で返却する場合でも早期利用料が発生しない。