「韓国よりもマレーシアのチームと対戦したくない」日本の声に韓国メディアが敏感反応 Jリーグ勢１〜３位独占、韓国勢７〜９位に低迷で悲嘆「Kリーグのレベルが低いと…」【ACLE】
アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージが終了した。
日本勢はFC町田ゼルビアが１位、ヴィッセル神戸が２位、サンフレッチェ広島が３位と、トップ３を独占した。一方で、韓国勢は苦戦。７位のFCソウルと８位の江原FCはなんとかラウンド16に勝ち上がったものの、９位の蔚山現代は敗退となった。
マレーシアのジョホール・ダルル・タクジム（６位）の後塵を拝す結果となり、韓国メディアは悲嘆。『Xports News』は「『韓国よりもマレーシアのチームと対戦したくない』日本は１位、２位、３位、韓国は７位、８位、９位。ACLE上位３チームを独占するJリー勢は、ベスト16進出は『問題ない』」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「Jリーグのクラブが、上位を独占した。日本では自信が高まっており、ベスト16で対戦するKリーグのチームを、レベルが低いと評価する声が多い。実際、東南アジアの強豪ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）に対する懸念が高まっている」
同メディアは「Jリーグが上位３チームを独占し、Kリーグのチームが下位に沈んだため、ラウンド16の組み合わせ抽選により、１位の町田は８位の江原FC、２位の神戸は７位のソウルと対戦することになった。３位の広島はマレーシアのジョホールと対戦する」とラウンド16のカードに言及。
「２試合の日韓戦が実現したなか、日本のファンは緊張というよりはリラックスしているようだ」と綴り、日本での一部の声を紹介している。
「今の町田なら韓国のチームは怖くない」
「１〜３位が日本、４〜６位がタイ、オーストラリア、マレーシア、７〜９位が韓国、10〜12位のクラブが中国。中国と韓国は参加チーム数を減らさなければ」
「Jリーグ以外のチームの中で、最も対戦したくないのはマレーシアのジョホールだ」
記事は「多くの人が、６〜７時間の過酷なフライトを強いられる、強豪のジョホールとの対戦を避けたいと明かした」と続け、「ソウルと江原は３月に日本のチームと対戦し、Kリーグのプライドを懸けた戦いを繰り広げる」と締め括った。
ただ、リーグ戦とトーナメントは全くの別物。日本勢も安心はできないのは言うまでもない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国＆中国勢は大苦戦！ACLEリーグステージの最終順位表
