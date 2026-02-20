「韓国よりもマレーシアのチームと対戦したくない」日本の声に韓国メディアが敏感反応 Jリーグ勢１〜３位独占、韓国勢７〜９位に低迷で悲嘆「Kリーグのレベルが低いと…」【ACLE】

「韓国よりもマレーシアのチームと対戦したくない」日本の声に韓国メディアが敏感反応 Jリーグ勢１〜３位独占、韓国勢７〜９位に低迷で悲嘆「Kリーグのレベルが低いと…」【ACLE】