「大事故や」AKB48、MVフライング公開!? 新センターには絶賛の声「サムネ『顔面』で勝負してるの強すぎる」

「大事故や」AKB48、MVフライング公開!? 新センターには絶賛の声「サムネ『顔面』で勝負してるの強すぎる」