「大事故や」AKB48、MVフライング公開!? 新センターには絶賛の声「サムネ『顔面』で勝負してるの強すぎる」
AKB48の公式X（旧Twitter）は2月19日、投稿を更新。新曲のミュージックビデオについて告知し、新センターの顔がアップになったサムネイルを公開しました。
このポストには、「おい運営間違って公開してるぞ！！！おいｗｗｗ」との引用が。どうやら予定より早く動画が公開されてしまったようです。ほかのファンからも「これ明日午後9時公開やで」「大事故や」などの声が上がりました。
【画像】新センター・伊藤百花
「運営間違って公開してるぞ！！」同アカウントは「AKB48 67th Single【 名残り桜 】Music Video 2月20日(金) 21:00〜 YouTubeプレミア公開決定」とつづり、動画のサムネイルと思われる画像を投稿。初センターを務める伊藤百花さんが、笑顔で写っています。春らしい雰囲気が漂っていてすてきです。
「サムネの百花ちゃん可愛すぎる」動画はすでに非公開になっていますが、コメント欄では「サムネ見るだけで、めっちゃ良いMVになっていそうな予感」「名残り桜のセンターがいとももでよかった。いとももの初センター曲が名残り桜でよかった」「サムネの百花ちゃん可愛すぎる」「サムネ『顔面』で勝負してるの強すぎる」「全世界にいとももの可愛いさを伝える時が来た！」など、サムネイルの伊藤さんに対する称賛の声が相次いでいます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)