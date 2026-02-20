銀座コージーコーナーは、「コージープレミアム とろける銀座プリン」のパッケージをリニューアルして、2月20日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。

「コージープレミアム とろける銀座プリン」は、昨年3月の発売以来、かため派に対してとろける派の消費者に支持される、なめらかな口どけのよさが特徴のプリン。今回、ミルク感の強い北海道産生クリームを贅沢に使用していることや、とろける食感をよりイメージしやすいようにパッケージデザインをリニューアルした。乳製品のパッケージに多く使用されるブルーを基調にし、“北海道産生クリーム使用”の文字をより読みやすい色合いに変更。また濃紺色で“とろける”の文字を大きく強調し、店頭での視認性を高めた。



「コージープレミアム とろける銀座プリン」

味わいはコク深く乳味豊かで、とろけるような柔らかな食感を実現した、まさに“プレミアム”の冠にふさわしいプリンになっている。

同社の定番、ほどよい固さが支持されている「銀座プリン」と合わせて、どうぞプリンスイーツを楽しんでほしい考え。

「コージープレミアム とろける銀座プリン」は、新鮮なミルクの風味と香りが持続する北海道産生クリームを使用し、なめらかで口どけよく仕上げた。口に入れた瞬間とろけていく柔らかい食感と、コク深く豊かなミルク感が魅力のプリンになっている。

［小売価格］302円（税込）

［発売日］2月20日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp