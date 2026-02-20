おやつカンパニーは、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されている「ブタメン」とサンリオが展開するサンリオキャラクターズとのコラボ企画として、「ブタメン×サンリオキャラクターズ」コラボ菓子セットを2月26日から全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他で販売する。

駄菓子とは思えないほど本格的な味と、コバラ満たしにちょうどいいサイズで、1993年の発売から30年以上愛されてきた「ブタメン」。そんなブタメンとサンリオキャラクターズとのコラボが実現した。サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「バッドばつ丸」たちがブタメンくんになりきった、楽しいオリジナルデザイン全18アイテムを発売する。

全アイテムには「ブタメン（とんこつ味）」1個とランダムが楽しい「キラキラシール（全10種）」1枚付き。なお、シークレットタイプのため、シールの絵柄は選べない。ホワイトデーのギフトやちょっとした贈り物にぴったりのシリーズになっている。



「ブタメン＆マスコットキーホルダー」

「ブタメン＆マスコットキーホルダー（全5種）」は、手に持ったブタメンとフォークがポイント。ブタメンくんになりきったキャラクターがかわいいマスコットホルダーになっている。



「ブタメン＆ミニポーチ」

「ブタメン＆ミニポーチ（全5種）」は、顔をのぞかせたキャラクターがかわいい。ブタメンのカップ部分はポーチになっていて、イヤホンやリップなどの小物を入れられるという。



「ブタメン＆フタストッパー」

「ブタメン＆フタストッパー（全5種）」は、ブタメンを作る時間が楽しみになることまちがいなし。ブタメンくんになりきったキャラクターがかわいいフタストッパー。使用しない時は、アクリルスタンドとして飾っておけるのもうれしい。



「ブタメン＆巾着」

「ブタメン＆巾着」は、バッグの中の荷物整理に便利な巾着。コスメや小物の収納など、様々な用途で使いやすいサイズになっている。



「ブタメン＆メラミンカップ」

「ブタメン＆メラミンカップ」は、ブタメンくんとキャラクターたちが一列に並んだデザインがかわいい。割れにくく、普段使いしやすいメラミン製のカップになっている。



「ブタメン＆メラミンミニどんぶり」

「ブタメン＆メラミンミニどんぶり」は、ミニカップサイズのブタメンにちょうどいいサイズ。割れにくく、普段使いしやすいメラミン製のどんぶりになっている。

［小売価格］

ブタメン＆マスコットキーホルダー（全5種）：各2497円

ブタメン＆ミニポーチ（全5種）：各2200円

ブタメン＆フタストッパー（全5種）：各990円

ブタメン＆巾着：990円

ブタメン＆メラミンカップ︓1100円

ブタメン＆メラミンミニどんぶり：1496円

（すべて税込）

［発売日］2月26日（木）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp