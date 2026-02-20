スポーツ用品販売のアルペンが全国に展開するゴルフ専門店ゴルフ5は、フォーティーンと共同開発したクラブ「FA−I（エフエーアイ）アイアン」を3月6日から発売する。

「FA−I」は、F＝FOURTEEN（フォーティーン）、A＝ALPEN（アルペン）、I＝IRON（アイアン）の頭文字を冠した、ゴルフ5限定のハイバウンスの鍛造アイアン。

近年、インパクト時にロフトを立てて効率よく飛ばす「ハンドファースト」のスイングが一般ゴルファーにも浸透してきた。このスイングは飛距離性能を飛躍的に向上させる一方で、ダウンブローの度合いが強くなる傾向がある。そのため、ソールのコンタクトの仕方や、縦距離をコントロールするための高い精度が求められるようになっている。

そこでゴルフ5が求めたのは、その洗練されたスイングのパフォーマンスを最大限に引き出す「ニーズのど真ん中」の性能。「厚い当たりを支えるハイバウンス」「安定した縦距離」「操作性とやさしさの両立」、そして「純粋鍛造ならではの柔らかい打感」。現代のゴルファーが求める理想への答えとして開発されたのが、新機能鍛造アイアン「FA−I」なのだという。



「FA−I（エフエーアイ）アイアン」

新開発「ユニバーサルソールHB」は、リーディングエッジ部に20度強のバウンス角を持たせた“バンパー効果”によって、芝に刺さらず滑らせる設計。従来型のハイバウンスが“面で受ける”のに対し、「FA−I」は“点から入れて滑らせる”新発想ソールになっている。ハイバウンスソールは芝面に潜り込まないため打点を下エリアに集約でき、「抜群の抜けの良さ」「安定スピン弾道」「縦距離精度向上」を実現する。

ダブル逆テーパーブレード採用では、トップブレードを上方向・トゥ方向に厚く設計（ダブル逆テーパーブレード）することで、インパクト時のヘッド挙動を抑制した。これによって「打点ブレ時の弾道安定」「距離ばらつき抑制」を可能にしている。見た目はシャープ、打てば圧倒的やさしさ。その“性能ギャップ”も魅力の一つとなる。

FA−I専用特別仕様シャフトとして、日本シャフトの協力のもと、フォーティーンロゴ入りの特別仕様シャフト「N.S.PRO MODUS（3）105 FOR FOURTEEN」を標準スペックとして採用した。番手毎のしなり挙動を強調させることで、インパクトの入射角を緩やかにし、よりソールのハイバウンス機能を体感しやすくしている。

［小売価格］

5 本セット（＃6〜＃P）15万4000 円

単品（＃5）：3万800円

（すべて税込）

［発売日］3月6日（金）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp