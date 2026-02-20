都庁のプロジェクションマッピングに『ポケモンカード』3月から上映 光と映像で立体的に表現
東京都は3月20日から、『ポケモンカードゲーム』をモチーフとしたプロジェクションマッピング『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』を都庁第一本庁舎で始める。公開初日はピカチュウが登場するミニイベントも予定している。
【写真】どんな映像になる??かわいいピカチュウ
今年30周年を迎え、世界中で親しまれてきたポケモンカードゲームをモチーフに、都庁舎の壁面に光と映像によるプロジェクションマッピングが展開される。カードの中に描かれたポケモンたち、そして象徴的なビジュアルが、光と映像によって立体的に表現され、夜の都庁舎に幻想的な情景が広がる。
3月の上映時間は、土日祝の午後6時半、7時半、9時となる。上映初日の3月20日は、ピカチュウなどが登場するミニイベントを都民広場で開く。
2024年2月に始まった東京都庁舎プロジェクションマッピング「TOKYO Night ＆ Light」は、25年10月に累計観覧者数が100万人を突破、現在は累計120万人に到達した。
