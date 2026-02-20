¡Úµð¿Í¡ÛÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ï¼ÂÀï¤ÇÆÀ¤¿²ÝÂê¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¡ÖÅê¤²¤¿¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡½çÄ´¤ÊÄ´À°Â³¤¯
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í1·³½Õµ¨¥¥ã¥ó¥× Âè5¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ¡Ê20Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Ë
µð¿Í¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÂè5¥¯¡¼¥ë¤ËÆÍÆþ¡£ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥±¥¬¤Ê¤¯¤³¤Î¤Þ¤Þ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÀÖÀ±Åê¼ê¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ò²Æì¤Ë°Ü¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÃÈ¤«¤¯¤Æ¡Ä¤è¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¤Î¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ3²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï»°¼ÔËÞÂà¡£Â³¤¯2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤ÏÀèÆ¬¤Ë2ÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸µå¤òÅê¤²Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆÀ¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤âµå¿ô¤ä½ÐÎÏ¤ò½Å»ë¤·Åêµå¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÊÑ²½µå¤òÆ±¤¸ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÀÖÀ±Åê¼ê¡£³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£