ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ アソートボックス「和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）」を3月24日から期間限定で発売する。

アソートボックス「和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）」は、「和×洋」をコンセプトに、親しみのある和素材を洋スイーツに仕立て、味わいや構造の異なる3つのフレーバーを詰め合わせた。ラインアップは、「いちご練乳」、「抹茶のタルト」、「あずきのミルクプリン」となる。日常のひとときに寄り添うラインアップで、和洋折衷の味わいを楽しんでほしい考え。

「いちご練乳」は、甘酸っぱいストロベリーソルベに、まろやかな練乳のコクを感じるミルクアイスクリームをあわせ、爽やかな味わいに仕上げた。

「抹茶のタルト」は、ほろ苦い抹茶アイスクリームに、香ばしく食感も楽しいグラハムクッキーを加え、ご褒美感ある抹茶のタルトを表現した。

「あずきのミルクプリン」は、滑らかでコクのあるミルクプリンをイメージしたミルクアイスクリームに、優しい甘さのこしあんをあわせた。どこか心落ち着くような上品な味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］1139円（税込）

［発売日］3月24日（火）

ハーゲンダッツジャパン＝https://www.haagen-dazs.co.jp