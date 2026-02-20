2人1組で争う男子団体スプリントが19日に行われ、五輪3大会連続メダルの渡部暁斗（37＝北野建設）と山本涼太（28＝長野日野自動車）の日本は6位だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS141メートル）で3位につけ、首位ドイツと21秒差で1・5キロずつを交互に5度滑る後半距離（15キロ）をスタートした。今季限りでの引退を表明している渡部にとって、自身6度目で最後の五輪。98年の長野、02年のソルトレークシティーと2大会連続で五輪に出場したスポニチ本紙評論家の森敏氏（54）が日本の滑りを解説した。

降雪は、日本の前半飛躍にとっては不運だった。体重の軽い選手は、雪の積もる助走路で影響を受けやすく、スピードが出なくなるからだ。それでもミスなく、3位につけた。後半距離はドイツ選手の転倒に巻き込まれるアクシデントがあったが、ワックス選択も含めスキーは滑っており、ワクワクする展開に持ち込んでくれた。

複合の日本の歴史の中で、渡部暁の存在は輝いていると思う。90年代は前半飛躍で先行して逃げ切るのが必勝パターンだったが、渡部暁はジャンプでも距離でも1位になった経験がある、競技の理想を体現する選手だった。今のジュニアはジャンプも距離もしっかりこなせないと、国内すら勝ち抜けない。渡部暁のつくった道は、しっかり息づいている。

現在、この種目が五輪から除外される可能性が取りざたされているが、これは競技レベルの高くないアジアでの開催（18年平昌、22年北京）が続いた影響もあるのではないか。今回の観衆の盛り上がりを見ていると、2つの異質な努力と才能を求められる“キング・オブ・スキー”に対するリスペクトは、まだある。女子種目の開催を実現し、競技を発展させてほしいと願っている。（五輪2大会連続代表、東海大教授）