タレントつるの剛士（50）とタレントのユージ（38）が、19日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。つるのがユージを心配した。

つるのは子どもが5人、ユージは子ども4人。少子化の世の中での子だくさんに、つるのは「これね、国家レベルで何かしてもらわないとダメだと思う。僕たち相当貢献していると思いますよ」。ユージも「本当にすごいことだと思う」と笑った。

ユージが「いちばん下のお子さんはおいくつですか？」とつるのにたずねた。つるのが「いちばん下の息子が小学校3年生の9歳」。会話の中で、ユージは「いちばん下が3歳。上が大学をもうすぐ卒業で、間が小5と小4」と自身の子どもの構成を話した。

するとつるのは「これから結構、いろいろお金かかってくるのに、あんなでっかい車買ったの？」と、ユージが自身のインスタグラムに3000万円超えの高級車「メルセデス・マイバッハGLS」で出かけたことをアップし、話題になっていることをイジった。

ユージは「やめてください…話題になってる」と笑った。そして「隠していないんで言いますけど」と、愛車について「ロールスロイスと並ぶような歴史と、高級車として知られているんです」と説明した。

つるのは「いいんだけど。俺、毎回ユージのことをネットニュースで見る時に、すげぇでっかい車を買ったとか、いいバイク買ったとか。そんなのばっかり出て来るの。この人何台、車に乗っているんだろうと思って」と言った。