米伝説的ロックバンド・ジャーニーは、これで最後となる「ファイナル・フロンティア・ツアー」を直前に控え、１９７０年代の創設初期からリードボーカルを務めたスティーヴ・ペリー（７７）にツアー参加を呼び掛けている。

米誌「アルティメット・クラシック・ロック」とのインタビューで、同バンドのキーボード奏者ジョナサン・ケイン（７５）は、ジャーニーの最盛期にフロントマンを務めたペリーに出演の打診したことを明かした。

ケインによると、ジャーニーの共同創設者ニール・ショーン（７１）がペリーに直接参加を依頼し、ペリーは「検討中」だとしている。

ショーンは「彼が戻ってきてくれることを願っている。遅すぎるということはない」とし、ファイナルツアーで予定されている約１００公演のうち、「どの公演でも大歓迎」とペリーにラブコールを送ったという。また、ケインも「彼はノーとは言っていない」として、参加の可能性を示唆した。

ペリーの歌声は驚異的な高音域で透明感のある響きから、ジャーニーの「ザ・ヴォイス」と評された。だが、ペリーの健康問題をめぐり、バンド内で意見が対立するようになり、ペリーは１９９８年に正式脱退した。

その後、同バンドは幾度か新たなリードボーカルを迎え入れたが、ペリーの大きな穴を埋めることはできなかった。そんな中、２００７年にショーンが偶然ユーチューブで、ペリーの歌声を彷彿とさせるフィリピン人歌手アーネル・ピネダ（５８）の動画を発見し、オーディションの結果、ピネダを新たなフロントマンとして迎え、ジャーニーは復活した。

そのピネダについてケインは、ペリーのツアー参加が実現しても「彼は大丈夫。歌うマシーンだから」とコメントした。

ジャーニーの「ファイナル・フロンティア・ツアー」は今月２８日の米ペンシルベニア州ハーシーを皮切りに北米各地をめぐる。現時点では７月２日にテキサス州ラレドで終了する予定だが、ショーンは米音楽誌「ローリングストーン」に、ツアーは来年まで延長することもあり得ると付け加えた。