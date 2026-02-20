ユージ「マイバッハちゃん」“3000万超え”高級愛車との写真公開「かっこよすぎ」「羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】タレントのユージが2月19日、自身のInstagramを更新。3000万円超えの高級愛車とのお出かけショットを公開し、注目を集めている。
【写真】4児のパパタレ「絵になる並び」3000万超え高級車マイバッハとのお出かけショット
ユージは「マイバッハちゃんとお出掛け」とつづり、青空の下で愛車に寄りかかる写真を投稿。1月18日の投稿で納車を報告していた3000万円超えの高級車・メルセデスのGLSマイバッハとともに、スタイリッシュな姿を見せた。キャップにグレーのトレーナー、デニムを合わせたラフなコーディネートで、圧巻の存在感を放つ愛車と並んでいる。
この投稿に「愛車との2ショットが素敵すぎる」「かっこよすぎ」「羨ましい」「高級車がめちゃ似合う」「その経済力が頼もしすぎる」「絵になる並び」などと反響が寄せられている。
ユージは2014年に、息子を持つ年上の一般女性と結婚。その後2014年8月に長女、2015年7月に次女、2022年12月に次男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】4児のパパタレ「絵になる並び」3000万超え高級車マイバッハとのお出かけショット
◆ユージ、3000万超えの高級車とお出かけ
ユージは「マイバッハちゃんとお出掛け」とつづり、青空の下で愛車に寄りかかる写真を投稿。1月18日の投稿で納車を報告していた3000万円超えの高級車・メルセデスのGLSマイバッハとともに、スタイリッシュな姿を見せた。キャップにグレーのトレーナー、デニムを合わせたラフなコーディネートで、圧巻の存在感を放つ愛車と並んでいる。
◆ユージの投稿に反響
この投稿に「愛車との2ショットが素敵すぎる」「かっこよすぎ」「羨ましい」「高級車がめちゃ似合う」「その経済力が頼もしすぎる」「絵になる並び」などと反響が寄せられている。
ユージは2014年に、息子を持つ年上の一般女性と結婚。その後2014年8月に長女、2015年7月に次女、2022年12月に次男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】