◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディック複合（日本時間１９日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）

【バルディフィエメ（イタリア）１９日＝松末守司】男子団体スプリントで、五輪最後のレースとなった渡部暁斗（３７）＝北野建設＝が山本涼太（２８）＝長野日野自動車＝と組んだ日本は６位だった。２人一組で争う新種目の前半飛躍（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートルで）で渡部は１１９メートル、山本は１２５・５メートルで３位につけたが、１・５キロずつを交互に５回滑る後半距離（１５キロ）で順位を落とした。個人２冠のＪ・オフテブロらのノルウェーが制した。

桜の花がバルディフィエメの地で見事に散った。五輪で４個のメダルを持つ渡部の五輪が、幕を閉じた。 「花びらが数枚残っていたのが、最後全部散った。満開にはならなかったけど、最後の１枚が散るところまで皆さんに見ていただいて、苦しかったけど、戦い抜いた価値はあったかなと思います」。

大雪が降る中、前半飛躍で３位につけた。トップと２１秒３の後半距離。５位に順位を落として迎えた渡部の２周目に日本を含めた２位集団が先頭のドイツに追いついた。メダルも見えてきたが、山本の４周目に前にいたドイツ選手の転倒に巻き込まれ転倒。６位に後退し、前ははるか遠くにいってしまった。最後、山本がゴールすると渡部が歩みより肩をたたいて「しょうがない。よく頑張った」と声をかけ後輩をねぎらった。

約２０年の長きにわたる五輪への挑戦は、あくなき探究心が支えてきた。地元開催だった９８年の長野五輪に憧れて競技を始めた。どうすればより遠くへ飛べるのか？ 自問自答の日々が始まった。幼少期、人の形を紙でつくり階段の上から飛ばした。どういう形なら一番飛ぶのか、探る毎日。それは今も変わらない。昨春、体を立体的にイメージするため骨格標本を眺めた。「２０年やってようやく体のことが分かった」と笑った。

イタリア入り後も経験に裏付けされたたくさんの引き出しを開け、試行錯誤した。その姿を目の当たりにしてきた山本は、複合ニッポンの未来を託されている。「自分の競技人生の核を見つけていけたらいいというのが、暁斗さんを見ていて思う」。

渡部は最後にＷ杯に出場する。「いい人生だった。今、死ぬ前ってこう思えたらいいなって思っています。これから先もこう思えるように生きていきたい」。追い求めた「コンバイン道」をまっすぐに走り続けた第一人者が、夢舞台に別れを告げた。

◆暁斗に聞く

―率直な気持ち。

「『最後の五輪どうですか』って、ずっと聞かれ続けていたが、そこまで考える余裕がなかった。感傷に浸りながら戦える舞台ではないので、そこまで考えられなかったが、ここに来て終わりを感じています」

―悔しさが残ってる。

「充実感もありつつ、悔しさもありつつ、もうないのかっていう寂しさもありつつ、いろんな感情が交ざって押し寄せている」

―レース展開は。

「いやあ面白かったですね。まさか先頭集団に追いつくとは思わなかったし、すごくプレッシャーを感じながら楽しく滑れました」

―最後の五輪だった。

「メダルがなくても、応援してもらえてたんだというのは感じた」

―「何のためにスキーを？」。自問自答を続けた答えとは。

「僕の姿を見てくれた人それぞれ思うところがあると思う。色んな見方ができるような戦いをしてこれた」

―若手へのメッセージ。

「思うようにやってほしい。僕のことを真似るとか参考にするとかではなく、それぞれキャラクターがありますし、それぞれの形で競技人生を歩んでほしい」