◆米女子プロゴルフツアー ホンダＬＰＧＡ 第１日（２０日、タイ・サイアムＣＣ＝６６４９ヤード、パー７２

第２ラウンドが行われ、２６位で出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）が１０バーディー、ボギーなしの６２をマークし、通算１３アンダーで首位と４打差の３位に浮上した。今季から登録名を「Ｃｈｉｚｚｙ Ｉｗａｉ」に変更し、米ツアー２勝目を目指して週末に臨む。

６５の勝みなみ（明治安田）と６７の山下美夢有（花王）が通算９アンダーの１０位。６７の吉田優利（エプソン）は８アンダーの１３位、６８の古江彩佳（富士通）と７２の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は７アンダーの２２位で並んだ。

６９の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）と７０の岩井明愛（あきえ、ホンダ）は３アンダーの４５位。７２の馬場咲希（サントリー）は２アンダーの５０位、７１の吉田鈴（大東建託）は１アンダーの５６位、７０の笹生優花（アース製薬）はイーブンパーの５８位、７５の宮田成華（日立建機日本）は３オーバーの６６位につけた。

６１をマークしたイ・ソミ（韓国）が通算１７アンダーで単独トップ。世界ランク１位のジーノ・ティティクル（タイ）が１４アンダーの２位につけた。今大会は７２人が出場し、予選落ちなしの４日間で争う。