第2次高市内閣の発足を受けて行われた緊急の世論調査で、高市内閣の支持率は73パーセントに上りました。その高市首相は、20日午後、施政方針演説を行い、「強い経済、強い外交安保政策の実現」を訴えました。



おととい18日に発足した第2次高市内閣。高市首相が掲げる、「責任ある積極財政」を担う静岡7区選出の城内実経済財政担当相と、県内にゆかりのある片山さつき財務相も再任となりました。





19日夕方、静岡･焼津市で行われた、地元県議の県政報告会。衆院議員や、地元の市長などが出席する中…。途中から会場に現れたのは、片山さつき財務相。講演が行われ、冒頭では、衆院選を振り返りました。（片山 さつき 財務相）「（衆院選で）私がひたすら走っていたのは、高市首相の女房役として責任ある積極財政を日本中で唱えて、先般の総選挙では全国で100の選挙区を回りました。今回は新人が66人いますが、そのうち40人ぐらいは私が応援に行っていますので、しっかりとこの人たちに責任ある積極財政の意義と、何に対して皆さまが自民党と書いていただいたのかよく考えて、政治家はブレたらおしまいなので、筋を通すところは通すような立派な人になってもらいたい」衆院選では静岡県内の新人候補の応援に入っていた片山財務相。多くの“高市チルドレン”を生んだ選挙結果を強調し、特別国会で早期成立を目指す来年度予算についての考え方を示しました。（片山 さつき 財務相）「静岡からも新しい投資の話とか、結構、去年の後半くらいからいろいろふってくるようになった。その前は足踏みをしているのかなという感じもあった。世の中の雰囲気が投資しなきゃだめだなとなってきたのはすごくある。（これまでは）ずっとデフレでコストカット型経済だったからコストカットばかりやって新しい投資が出来なくて投資をするというと外国にばかり投資していた。今までやっていた予算に理由が無いと言っているんじゃなくて、この”縮み志向”を変えないと…、日本はここに手を打てば伸びるとやらなくちゃいけない。それをやっていくのが今度の予算であって、『やってもいいですか』と今回解散したわけです」第2次高市内閣の発足を受けて、NNNと読売新聞が行った緊急の世論調査。高市内閣を「支持する」と答えた人は、73パーセントに上りました。高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、約1週間前の調査から6ポイント上げて73パーセント。「支持しない」と答えた人は17パーセントでした。高市首相がすべての閣僚を再任したことについては、「評価する」が65パーセントで、「評価しない」の20パーセントを大きく上回りました。高市首相にどのくらい総理を続けてほしいかについては、「できるだけ長く」がおよそ半数で「自民党総裁の任期が切れる2027年9月まで」が33パーセントでした。高市首相の在任中に、国会で憲法改正の議論が進むことを、「期待する」が6割近くで、「期待しない」を大きく上回りました。一方、「中道改革連合」の小川新代表については、「期待する」が28パーセント、「期待しない」が58パーセントでした。政党支持率は、「自民党」の支持率は、43パーセント、連立を組む「日本維新の会」は、3パーセントでした。「チームみらい」は6パーセント、「中道改革連合」と「国民民主党」は5パーセント、「参政党」は4パーセントでした。