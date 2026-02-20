プジョー5008がフルモデルチェンジ

ステランティス・ジャパンは2026年2月19日、プジョーの3列シート7人乗りSUVの新型『プジョー5008（ゴーマルマルハチ）ハイブリッド』を発売した。

【画像】ハイブリッドパワートレインを共用するプジョー5008、シトロエンC5エアクロス、DS No4 全114枚

新型5008は、従来モデルより全長を17cm延長し、より広大な居住空間と積載性を実現した。



プジョー5008ハイブリッド ステランティス・ジャパン

また、視認性と操作性に優れた『プジョー・パノラミック・アイコックピット（PEUGEOT Panoramic i-Cockpit）』と、プジョー最新のハイブリッドシステムの採用により、日常の移動から週末のアクティビティまで、ユーザーに豊かな体験を提供するモデルへと進化を遂げた。

ラインナップには『GTハイブリッド』と『GTアルカンターラパッケージ・ハイブリッド』の2種類が設定され、価格は581万円から599万円となっている。

ラージSUVの伸びやかなエクステリア

新型『5008』は、全長4810mm、全幅1895mm、全高1735mmにホイールベース2900mmという、Dセグメントに達する堂々たる体躯を誇り、エクステリアはラージSUVらしい伸びやかで堂々としたプロポーションを特徴とする。

また、ルーフレールは、アウトドアなどでの積載に対応した高い実用性を持ちながら、美しいサイドビューとの統一感が図られている。



プジョー5008ハイブリッド ステランティス・ジャパン

リアビューは3列シートに対応した高めの造形を採用し、7人乗りSUVとしての機能性を確保しながら、プジョーらしい洗練された表情を備えたものとなっている。

ボディカラーは、『アルタンス・グレー』と『ペルラネラ・ブラック』、『インガロ・ブルー』、『オケナイト・ホワイト』の4色が設定される。

21インチ湾曲ディスプレイを採用

インテリアは、2・3・2座レイアウトによる柔軟なシートアレンジに対応する。2・3列目のシートはそれぞれ独立可倒式で、2列目は15cmのスライドや3列目乗降時のチルト機能を備え、乗車人数や利用シーンを問わない使い勝手の良さが特徴となっている。

また、2・3列目は倒すことで、最大1815Lのフラットな荷室空間が確保できる。



プジョー5008ハイブリッド ステランティス・ジャパン

快適性を支える装備も充実しており、前・後席で独立した温度設定が可能な『3ゾーンエアコン』や、2列目ウインドウには日差しを和らげる『ロールアップ式サンシェード』を備える。

さらに『アンビエントライト』は2列目のドアトリムにまで広がっており、落ち着いた光により上質な車内空間を演出する。

運転席には21インチの緩く湾曲した『21インチカーブドディスプレイ』を備えた『プジョー・パノラミック・アイコックピット』を採用し、視認性と操作性に優れた先進的なドライバー環境が提供されている。

1.2Lハイブリッドを搭載

新型『5008』のパワートレインには、1.2L直列3気筒ターボエンジンに、モーターと48Vバッテリーを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載する。

システム合計の最高出力は145ps、最大トルク23.5kg-mを発揮し、トランスミッションには『6速デュアルクラッチオートマチック』が採用される。



プジョー5008ハイブリッド ステランティス・ジャパン

ハイブリッドならではのモーターアシストによる滑らかな加速や、低速時の100％電動走行が可能で、燃費はWLTCモードで18.4km/Lを達成した。

また、先進運転支援システムでは、停車時や極低速時に機能する『誤発進抑制サポート』が、プジョー車として初めて採用された。