圧巻金メダルの“りくりゅう”ペア、“変更”経て『AERA』表紙に 13枚の“感動写真”で振り返る2人のきずな
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで逆転の金メダルに輝いた三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが、24日発売『AERA』3月2日号の表紙を務める。
【写真】「もはや夫婦」“ほっこり”な寝起きのやりとりが披露された三浦璃来＆木原龍一
同誌の表紙は、2人の競技中の報道写真に変更。誌面では、ミラノ・コルティナ五輪を現地で取材しているジャーナリストの野口美恵氏が、ショートプログラム5位からフリーで世界歴代最高点をたたき出して大逆転の金メダルを獲得した舞台裏に迫る。
また、金メダルへの道のりを支えた関係者も取材。木原選手と高校時代に同じクラブに所属し練習仲間だったという無良崇人氏は、2人を「まるで魂の片割れのような究極の一体感がある」と称えた。計13枚の感動の写真とともに、2人の絆が新たな歴史を動かした瞬間を振り返る。
なお、巻頭特集は「東日本大震災から15年」。ほか「息のむ絶景 冬の鉄道旅」「timelesz初のドームツアー ライブレポート」などを届ける。
【写真】「もはや夫婦」“ほっこり”な寝起きのやりとりが披露された三浦璃来＆木原龍一
同誌の表紙は、2人の競技中の報道写真に変更。誌面では、ミラノ・コルティナ五輪を現地で取材しているジャーナリストの野口美恵氏が、ショートプログラム5位からフリーで世界歴代最高点をたたき出して大逆転の金メダルを獲得した舞台裏に迫る。
なお、巻頭特集は「東日本大震災から15年」。ほか「息のむ絶景 冬の鉄道旅」「timelesz初のドームツアー ライブレポート」などを届ける。