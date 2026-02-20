◇米女子ゴルフツアー ホンダLPGA第2日（2026年2月20日 タイ サイアムCCオールドC＝6649ヤード、パー72）

26位から出た岩井千怜（23＝Honda）が10バーディー、ボギーなしの米ツアー自己最少62をマークし、通算13アンダーで3位に浮上した。トップとは4打差。

65で回った勝みなみ（27＝明治安田）、67で回った山下美夢有（24＝花王）が9アンダーで10位。67で回った吉田優利（25＝エプソン）は8アンダーで13位につけた。

首位スタートの畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は72と伸ばせず、68の古江彩佳（25＝富士通）と7アンダーの22位に並んだ。

竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）と岩井明愛（23＝Honda）は3アンダーで45位。馬場咲希（20＝サントリー）は2アンダーで50位。吉田鈴（21＝大東建託）は1アンダーで56位。笹生優花（24＝アース製薬）はイーブンパーで58位。宮田成華（28＝日立建機日本）は3オーバーで66位だった。

大会コースレコードの61をマークしたイ・ソミ（27＝韓国）が17アンダーで単独首位に立ち、63で回った世界ランク1位のジーノ・ティティクル（23＝タイ）が14アンダーで2位につけた。