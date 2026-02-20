【同居はツラいよ】義父「介護は嫁がするもの」まさかの発言に…【第21話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義母が足のケガをしたことから起こった一件です。
義母が足にケガをしたと旦那から聞かされた翌日、突然義父から電話が。
義父「そろそろ同居のことを考えてほしいんだが」
寝耳に水な話にビックリ。単身赴任中の旦那に相談してもどこか人ごと。義父は嫁に介護のために仕事をやめて同居しろといいたげ。っていうか、独身だけど義実家のすぐ近くに長男が住んでますよね！？ まずは血縁者同士で話し合ってよ…。どうしてこういうとき、お嫁さんが間に立たされるのでしょう。納得いきません。
このままでは“介護は嫁がするもの”という型にはめられてしまう！！ なんとかしなくては。どうやって逃げ切ればいいのでしょう。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
