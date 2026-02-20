ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】日本人男性２人を救助 流氷に乗ったまま流される 北海道・… 【速報】日本人男性２人を救助 流氷に乗ったまま流される 北海道・小清水町の海岸 【速報】日本人男性２人を救助 流氷に乗ったまま流される 北海道・小清水町の海岸 2026年2月20日 17時12分 STVニュース北海道 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ２月２０日午後３時ごろ、北海道小清水町の海岸で、２０代とみられる日本人男性２人が流氷に乗ったまま流されました。２人はすでに救助され、けがはないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 救急隊が約8分現場到着遅れる 職員が除雪作業で消防指令聞き取れず…男性死亡 旭川市 「3人埋まったと思って…」落雪に巻き込まれ男性死亡 会社従業員らが雪下ろし中 札幌市白石区 「わき見をしていた」歩行者の85歳女性が死亡 衝突したワンボックスカーの運転手逮捕 名寄市 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, ホテル, 静岡, リペア工事, デイサービス, 工場, ダイス, 住宅, 老人ホーム, 老後