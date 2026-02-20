「62」の岩井千怜が日本勢トップ3位で週末へ 山下美夢有、勝みなみは10位
＜ホンダLPGAタイランド 2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。岩井千怜が10バーディ・ボギーなしで米ツアー自己ベストの「62」をマーク。トータル13アンダー・3位タイに浮上した。
山下美夢有、勝みなみはトータル9アンダー・10位タイ。吉田優利はトータル8アンダー・13位タイ、畑岡奈紗と古江彩佳はトータル7アンダー・22位タイ、竹田麗央と岩井明愛はトータル3アンダー・45位タイにつけた。馬場咲希はトータル2アンダー・50位タイ。吉田鈴はトータル1アンダー・56位タイ、笹生優花はトータルイーブンパー・58位タイ、宮田成華はトータル3オーバー・66位タイに沈んだ。トータル17アンダー・単独首位は、昨年に岩井明愛と並ぶコースレコード「61」を叩き出したイ・ソミ（韓国）。トータル14アンダー・2位に世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）が続いた。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
