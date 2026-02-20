44歳・及川奈央「最新作」“始動”を報告 「お詫び」も伝える
俳優の及川奈央（44）が20日、自身のインスタグラムを更新。「最新作」の“開幕”を報告した。
【写真あり】こちらもすてき…44歳・及川奈央、衝撃の“劇的チェンジ”再び＜ビフォーアフター公開＞
及川は「無事に初日の幕が上がりました。おかげさまで満席のお客様にご来場いただきとても有難い初日公演となりました」と、19日初日の「第36回下北沢演劇祭 参加作品 劇団狼少年第15回公演『晩カラ学校』」の初日公演が終わったことを報告。「開演開始時刻が遅れてしまいましたこと 心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「開演前からお楽しみいただける内容になっていますので 是非お早めのご来場をお願いいたします」とし、本日の上演スケジュールを公開。「当日券もあるようです」「皆様のお越しを心よりお待ちしております」とアピールした。
及川は、昨年末〜2月にかけて、映画、舞台の役作りのためさまざまな髪色に挑戦。黒髪→金髪→明るい茶髪（落ち着いた金髪）→ベージュ系のカラーで柔らかめのいい感じの色味にかえたことを報告していた。
