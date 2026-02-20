“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、仮眠中の木原を起こすやりとりにSNSほっこり「起き方可愛い」「もはや夫婦」【ミラノ・コルディナ冬季五輪】
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が17日、日本オリンピック委員会（JOC）の公式インスタグラムに登場。偉業翌日のほっこりするオフショットが公開された。
【写真】「もはや夫婦」“ほっこり”な寝起きのやりとりが披露された三浦璃来＆木原龍一
「仮眠する木原龍一 選手 起こす三浦璃来 選手 金メダル獲得翌日、大忙しのりくりゅうペアのオフショット！」のコメントとともに公開された動画では、早朝からの取材対応で仮眠中の木原を起こしにくる三浦の様子がとらえられていた。
眠る木原に「お寿司食べる人？」と三浦が問いかけると、即座に木原はうなずき起き上がり、「起きた！」と笑う三浦。「ゆっくり眠れましたか？」とのスタッフの問いかけには、「りくちゃんに起こされました…」と眠そうな表情のまま答え、三浦からは「お寿司食べなくていいからどうぞ寝ててください！」と返されていた。
また日本スケート連盟の公式インスタでも同日「恒例のお寿司タイム」のコメントとともに、2人が寿司を堪能するオフショット動画が公開された。
フォロワーからは「起き方可愛い」「もはや夫婦ですな」「ゆっくりしてください！本当に2人の空気感が好きです」「さすがに起こし方が素晴らしいですし 木原選手の起き方腹筋で、スっと起きられるのか すごいと思いましたよ」「このお疲れの状況から『ありがとうございます』って言える人だからメダルが取れるんだろうな」「なんか氷の上じゃなくてもなんかええなぁ」「新婚夫婦みたい」「リクちゃんに起こされるのいいなあ」などの反響が寄せられており、またこれらの投稿に石田ひかり、鈴木杏樹、橋本志穂、音無美紀子、北斗晶といった著名人からも「いいね！」が寄せられた。
