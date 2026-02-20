ゆきぽよ、母がステージ3のがんに 手術と治療費のため資産手放す「車もバッグも全部売った」
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）初回が、19日に放送された。
【動画】ゆきぽよ、最高月収“数百万”から一転…涙の告白「生きてる価値ない」
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
第1回の“資産を全部売る”ゲストとして、モデル・タレントのゆきぽよが登場。ギャルモデルとしてバラエティ番組でも引っ張りだこだったゆきぽよが、これまで築いてきた資産を売却する。
衣類147点を含む、今売れる資産の売却を決めたゆきぽよは「アルファードを売ってて、大きなお金が必要で…マジ泣いた」と、過去に手放した“資産”についても告白。母が2025年の正月にがん（ステージ3）と診断され、手術と治療費が必要になったため、「車もバッグも全部売った金額は500万円くらい」「お母さんの病院代に充てました」と、かつて600万円一括で購入した愛車も手放したと明かした。
そんな中、すでに大切なものを手放してきた過去を持つゆきぽよが「次のステージに行くために、この子たち（資産）に力になってもらおうと思います」と、資産売却を決めた背景も明らかに。小島も「本当に大変って聞く」「難易度高いところに…！」と驚きの声を上げた、ゆきぽよの“新たな夢”とは。
そして、いよいよ衣類147点を含む資産の査定が行われると、ゆきぽよの予想を大きく揺るがす事態に。思い出が詰まったバッグや衣装が次々と査定される中、提示された最終金額は、果たしていくらになったのか。
