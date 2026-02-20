椙山女学園大客員教授でジャーナリストの安藤優子氏（67）が20日、自身のインスタグラムを更新。歌手・小柳ルミ子（73）と会食したことを伝えた。

安藤氏は「昨日は仕事終わりで、小柳ルミ子さまとお肉！ディナーへ」と書き出し、「私が少しだけ早く着いたので、バーで冷え冷えビールでメニューチェック 結果、鮪のタルタルを前菜に。そしてエンパイアサラダ！トマト・オニオン・ベーコン・海老のサラダは最高に美味しかった！そしてエンパイアステーキ！」と伝えた。

そして「すべて一人前を半分ずつにシェアしていただきましたが、私が欲張って、フレンチフライとクリームオブスピナッチを頼んだので、もうお腹パンパン（笑）」と満喫した。

フレンチブルドックの愛犬と暮らす安藤氏は「残りの骨とお肉は私がお持ち帰りしました！」とし、「ルミ子さんとはずっと亡くなった先代ルルたんと縁あってお迎えした、ちびっ子ルルたんのお話しでもちきりでした」と振り返った。

また「すごい努力の方であるルミ子さんのお話は、背筋が伸びました」と、小柳との2ショット写真をアップ。写真には「オンナふたり肉な夜！」とのコメントを添え、「楽しい、美味しい時間をありがとうございました！」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「ゴージャスな画！」「弾けるスマイル魅力的でございまーす」「お二人さまともお美しいです」「めっちゃお似合いです」「美女お二人ですね」などの声が集まった。