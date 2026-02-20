沖縄・糸満市で春季2次キャンプ中のロッテは20日、西崎球場でユニークな練習を実施した。この日は7勤の4日目。サブロー監督が「そろそろね。疲労も溜まってくるから。休む時は休もうと」と話した通り、全体練習はアップ、ランニング、投内連係、シートノックのみで、約1時間45分で終了。ただ、シートノックは捕手の寺地が三塁、内野手の小川と宮崎竜が中堅、外野手のポランコが一塁に入るなど、選手のポジションをシャッフルして行われた。

その狙いをサブロー監督は「不測の事態（に備えて）ですね」と説明。「できるかできないか、どこをできるかとか、そういうのも見たいなと思ってたんすけど」と選手たちの可能性や適性を探っていたと明かした。

その中で「良い発見」もあったという。指揮官はまず、中堅と一塁に入った宮崎竜の名を挙げ、「どこでもできそうですもんね。二遊間とサードしかやらせてなかったですけど、ファースもできる」と評価。また、寺地についても「あれだけ打てる選手なんで、（ベンチに）置いとくのはもったいないっていうのもあるんで。可能性を探っている段階ですけど」と、打力を生かした起用を模索する考えを示した。

外野初体験だった宮崎竜は「守れるポジション多かったら出られるところも機会も増えると思うんで、それはいいことかなと思うんですけど、まずは（二塁で）スタメン狙ってるんでスタメンで出れるように」、高校2年まで三塁手だった寺地も「試合に出られることが一番の目標はありますけどキャッチャーっていうところにこだわっていきながら、出場機会をもっと増やしていければ」と、まずは本来のポジションでレギュラー獲得を強調していた。