モデル・タレントのゆきぽよが、ブレイク絶頂期に一括で購入した車を告白。しかしその後、ある事情で売却していたことを明かし「マジ泣いた」と語った。

【映像】ゆきぽよが600万円で購入した車

2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演したゆきぽよは、2017年の『バチェラー・ジャパン』出演をきっかけに、テレビに引っ張りだこになった後の買い物事情を告白。「600万円のトヨタのアルファードを買いました、一括で」と、当時の売れっ子ぶりを語る。

しかし、その愛車は“大きなお金”が必要なタイミングで、400万円で手放したのだという。「2025年のお正月、お母さんにステージ3のがんが見つかって。手術もして、治療費とかで一気に大きなお金が必要になったから、車を売って病院代にあてました」と明かした。

病気の影響で家にこもりがちになってしまった母親に対し、ゆきぽよは「ちょっとでも外に出て、自分の好きなことをしてもらいながら、昔のパワフルさを取り戻してほしい」と、回復を願う切実な思いを口にしていた。

