文化放送は、7人組ボーイズグループ「THE SUPER FRUIT」の田倉暉久と星野晴海がパーソナリティを務め、中晩生柑橘類の魅力を届ける特別番組『ちゅーばんかんラジオ！デコポン®の日！edition ２０２６』を、2月27日（金）午後7時00分より放送する。

当番組は、「デコポン®の日」である3月1日を前に、デコポン®も属する中晩生柑橘類（せとか、甘夏、いよかん、はっさく、清見オレンジ、デコポン®）の魅力を届けるスペシャルプログラム。このたび好評につき、3年連続の放送が決定した。

第1弾、第2弾に続き、第3弾となる今回も、パーソナリティはつばさレコーズ発のつばさ男子プロダクション所属の7人組ボーイズグループ・「THE SUPER FRUIT」の田倉暉久と星野晴海が担当する。番組では、デコポン®をはじめとする中晩生柑橘類に関する豆知識を学ぶほか、リスナーと実際に電話をつないで心を通じ合わせるコーナーを実施予定。また、リスナーと中晩生柑橘類が対決するバトル企画など、これまでの放送からさらにパワーアップした、ユニークな企画が盛りだくさんの1時間をお送りする。

番組では、「はじめまして」をテーマに、リスナーからのメールを募集中。今年から中晩生柑橘類に加わった新メンバー「せとか」が緊張しないように、リスナーからの「はじめまして」にまつわるエピソードで、「せとか」を励まそう。メールの宛先は、special@joqr.netとなる。

また、生放送で電話企画に参加してくれた方、メールを寄せてくれた方の中から5名様に、2人のサイン付きデコポン®セットをプレゼント。詳しくは文化放送公式X（https://x.com/joqrpr）で案内する。

※「デコポン®」の商標は、熊本県果実農業協同組合連合会が所有し、日本園芸農業協同組合連合会傘下の農業団体（JA）及び柑橘生産のある農業団体（JA）に限り許諾したもので、その会員農業団体以外の商品には、「デコポン®」の名称使用はできません。

【特別番組概要】

■番組名： 『ちゅーばんかんラジオ！デコポン®の日！edition ２０２６』

■放送日時： 2月27日（金）午後7時00分～8時00分 ＊生放送

■出演： 田倉暉久、星野晴海（THE SUPER FRUIT）

■メールアドレス： special@joqr.net

※推奨ハッシュタグ： #ちゅーばんかんラジオ